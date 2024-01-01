Ömer 44. Bölümde Neler Olacak?
Tahir kızlarını kurtarmak için harekete geçiyor
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Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer 44. bölümü ile 19 Şubat Pazartesi 20.00?de Star?da ekranlara gelecek
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Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer?in yeni bölümünün konusu şöyle; Gamze, Şule'ye elini kazayla sıkıştırdığını söyler fakat onu ve Tuna'yı bunun istemeden yaşandığına inandıramaz.
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Oğlu ile arası açılan Gamze, aile düzenini yıkmaya çalışmakla suçladığı Şule ve kendisini yalnız bırakmakla suçladığı Ömer ile büyük bir tartışma yaşar.
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Nurettin'den cemaate dair çarpıcı gerçekler öğrenen Reşat, bunları hemen Ömer?e anlatır. Abisinin İzzet tarafından büyük bir tehlikeyle baş başa bırakılacağını öğrenen Ömer, vakit kaybetmeden bildiklerini Tahir ile paylaşır.
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Duyduklarına inanmak istemeyen Tahir'in büyük gerçekleri öğrenmesi uzun sürmez ve kızlarını kurtarmak için harekete geçer.
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Gamze'nin yersiz endişelere kapıldığını düşünen Ömer, aralarındaki çatışmalara rağmen onunla yakın olabilmek için çabalar. Kızına dair önemli bir gerçeği öğrenen Reşat, yaklaşımıyla Nisa'yı çok şaşırtır.
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Tahir, İzzet ile karşı karşıya gelirken, kızlarını kurtarmak isteyen Şükran ve Vicdan hiç istemedikleri bir sıkıntı ile baş başa kalırlar.