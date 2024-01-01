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Ömer 44. Bölümde Neler Olacak?

Tahir kızlarını kurtarmak için harekete geçiyor

  1. Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer 44. bölümü ile 19 Şubat Pazartesi 20.00?de Star?da ekranlara gelecek

    Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer 44. bölümü ile 19 Şubat Pazartesi 20.00?de Star?da ekranlara gelecek

  2. Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer?in yeni bölümünün konusu şöyle; Gamze, Şule'ye elini kazayla sıkıştırdığını söyler fakat onu ve Tuna'yı bunun istemeden yaşandığına inandıramaz.

    Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer?in yeni bölümünün konusu şöyle; Gamze, Şule'ye elini kazayla sıkıştırdığını söyler fakat onu ve Tuna'yı bunun istemeden yaşandığına inandıramaz.

  3. Oğlu ile arası açılan Gamze, aile düzenini yıkmaya çalışmakla suçladığı Şule ve kendisini yalnız bırakmakla suçladığı Ömer ile büyük bir tartışma yaşar.

    Oğlu ile arası açılan Gamze, aile düzenini yıkmaya çalışmakla suçladığı Şule ve kendisini yalnız bırakmakla suçladığı Ömer ile büyük bir tartışma yaşar.

  4. Nurettin'den cemaate dair çarpıcı gerçekler öğrenen Reşat, bunları hemen Ömer?e anlatır. Abisinin İzzet tarafından büyük bir tehlikeyle baş başa bırakılacağını öğrenen Ömer, vakit kaybetmeden bildiklerini Tahir ile paylaşır.

    Nurettin'den cemaate dair çarpıcı gerçekler öğrenen Reşat, bunları hemen Ömer?e anlatır. Abisinin İzzet tarafından büyük bir tehlikeyle baş başa bırakılacağını öğrenen Ömer, vakit kaybetmeden bildiklerini Tahir ile paylaşır.

  5. Duyduklarına inanmak istemeyen Tahir'in büyük gerçekleri öğrenmesi uzun sürmez ve kızlarını kurtarmak için harekete geçer.

    Duyduklarına inanmak istemeyen Tahir'in büyük gerçekleri öğrenmesi uzun sürmez ve kızlarını kurtarmak için harekete geçer.

  6. Gamze'nin yersiz endişelere kapıldığını düşünen Ömer, aralarındaki çatışmalara rağmen onunla yakın olabilmek için çabalar. Kızına dair önemli bir gerçeği öğrenen Reşat, yaklaşımıyla Nisa'yı çok şaşırtır.

    Gamze'nin yersiz endişelere kapıldığını düşünen Ömer, aralarındaki çatışmalara rağmen onunla yakın olabilmek için çabalar. Kızına dair önemli bir gerçeği öğrenen Reşat, yaklaşımıyla Nisa'yı çok şaşırtır.

  7. Tahir, İzzet ile karşı karşıya gelirken, kızlarını kurtarmak isteyen Şükran ve Vicdan hiç istemedikleri bir sıkıntı ile baş başa kalırlar.

    Tahir, İzzet ile karşı karşıya gelirken, kızlarını kurtarmak isteyen Şükran ve Vicdan hiç istemedikleri bir sıkıntı ile baş başa kalırlar.