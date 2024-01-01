Sanayi Sitesinde LPG Tankeri Patladı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken de patlamaların yaşandığı görüldü.

İş yeri sahipleri ve vatandaşlar yangına yakın bölgeden arabaları uzaklaştırırken iş yeri içinde bulunan akü ve yanıcı maddeler de ateş aldı.

Şanlıurfa?nın Siverek ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde hurda LPG tankeri patladı. Patlama sonucu büyüyen yangın kısa sürede tüm iş yerine sıçradı.

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