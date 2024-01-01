Sanayi Sitesinde LPG Tankeri Patladı
Şanlıurfa?nın Siverek ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın sırasında hurda LPG tankeri patladı. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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Şanlıurfa?nın Siverek ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde hurda LPG tankeri patladı. Patlama sonucu büyüyen yangın kısa sürede tüm iş yerine sıçradı.
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İş yeri sahipleri ve vatandaşlar yangına yakın bölgeden arabaları uzaklaştırırken iş yeri içinde bulunan akü ve yanıcı maddeler de ateş aldı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken de patlamaların yaşandığı görüldü.
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Patlamada şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi.