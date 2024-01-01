Depolanan Yağları Anında Yok Eden Mucize!
Közlenmiş sarımsak zayıflatır mı?
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Kilo aldıran ve kilo aldırmayan yiyecekler listesi çoğu zaman kafa karışıklığına sebep olur. Ancak her derde deva olarak bilinen sarımsak sayesinde hem sağlığınızı koruyabilir hem de kilo verebilirsiniz. Son günlerde lezzeti ve faydalarıyla popüler olan közlenmiş sarımsak ile vücudunuzda depolanan yağlardan kurtulabilirsiniz. Közlenmiş sarımsak mucizesini denemek için bilmeniz gereken detaylar bulunuyor.İşte detaylar
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Doğal antibiyotik olarak tanımlanan sarımsak birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış ve kullanılmaya da devam ediyor. Tam bir vitamin deposu olarak adlandırılan sarımsağı geçmiş dönemlerde Çinliler ve Romalılar tıp alanında ilaç yapımında kullanmıştır.
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Sayısız faydası bulunan sarımsak yemeklerin olmazsa olmaz yiyecekleri arasında yer alıyor. Her yemeğe kattığı lezzet sayesinde birçok hastalığa da şifa oluyor.
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Yapılan bir araştırmaya göre közlenmiş sarımsak kilo kontrolü sağlıyor. Aynı zamanda içeriğinde bulunan yararlı bileşikler, vücut yağını azaltarak daha zinde görünmenize neden oluyor.
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24 SAAT İÇİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR! Uzun süren çalışmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketen kişilerin 24 saatte vücudunda gerçekleşen sonuçlar şaşırttı.
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KÖZLENMİŞ SARIMSAK ZAYIFLATIR MI? İlk 4-6 saat: Kilo şikayeti olanların mutlaka denemesi gereken bu formülle birlikte metabolizmanız hızlanıyor. Vücudunuzda biriken inatçı yağlar yanmaya ve dışarı atılmaya başlıyor.
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6-7 saat: Hastalıklara karşı adeta koruyucu kalkan gibi olan sarımsak kan dolaşımını düzenliyor. Aynı zamanda bakterilerle savaşıp sizi koruyor.
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6-10 saat: Tükettikten 6- 10 saat sonrasında ise közlenmiş sarımsağın içeriğindeki besinler vücudu oluşabilecek oksidasyondan koruyor.
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Son 10-24 saat ise: Sarımsak zayıflatıcı etkisiyle birlikte aynı zamanda kolestrolü düzenliyor. Kalp sorunlarını ortadan kaldırıyor. Damarları temizleyici etkisiyle tansiyonu düzenliyor. En önemli faydalarından biri de vücuda ağır metallerin girmesini engelliyor olmasıdır.
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Her ne kadar koksa da etkisi kanıtlanan mucize besin olarak nitelendirilen közlenmiş sarımsağı tüketmenizde her gün tüketmenizde fayda var.
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