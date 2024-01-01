Dördüncü Kez Nikah Masasına Hazırlanıyor

Murat Osman Özdemir, 2002 Best model Selin Kabaklı ile 2018'de Adana'da evlendi. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelen Özdemir ile Kabaklı Temmuz 2023'te boşandı. Özdemir'in Selin Kabaklı'dan önceki evliliğinden ise iki çocuğu bulunuyor.