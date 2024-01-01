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Uzmanlar Uyardı: Yapay Zekaya Sakın İsminizi Söylemeyin

Uzmanlar uyardı: Yapay zekaya sakın isminizi söylemeyin

  1. Yapay zeka yazılımları insanların hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirildi. Sohbet botları karmaşık soruları yanıtlayabilir ve hatta bazı görevleri ürkütücü derecede insani bir şekilde gerçekleştirebilir.

    Yapay zeka yazılımları insanların hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirildi. Sohbet botları karmaşık soruları yanıtlayabilir ve hatta bazı görevleri ürkütücü derecede insani bir şekilde gerçekleştirebilir.

  2. Bu nedenle zaman zaman kendinizle ilgili adınız da dahil olmak üzere bazı şeyleri paylaşmak cazip gelebilir ancak uzmanlara göre ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmalısınız.

    Bu nedenle zaman zaman kendinizle ilgili adınız da dahil olmak üzere bazı şeyleri paylaşmak cazip gelebilir ancak uzmanlara göre ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmalısınız.

  3. Bir siber güvenlik uzmanı, "Size, şirketinize veya müşterilerinize ait hiçbir şifre, pasaport veya banka kartı numarası, adres, telefon numarası, isim veya diğer kişisel veriler yapay zeka ile yapılan sohbetlere dahil edilmemelidir" uyarısında bulundu.

    Bir siber güvenlik uzmanı, "Size, şirketinize veya müşterilerinize ait hiçbir şifre, pasaport veya banka kartı numarası, adres, telefon numarası, isim veya diğer kişisel veriler yapay zeka ile yapılan sohbetlere dahil edilmemelidir" uyarısında bulundu.

  4. Çünkü yapay zekalı bir sohbet yazılımına gönderdiğiniz bilgiler her zaman gizli kalmayabilir. ChatGPT'nin kendisi diyalogları kaydeder ve bunlar daha sonra teknik sorunları düzeltmek veya hizmet ihlallerini önlemek için yeniden kullanılabilir.

    Çünkü yapay zekalı bir sohbet yazılımına gönderdiğiniz bilgiler her zaman gizli kalmayabilir. ChatGPT'nin kendisi diyalogları kaydeder ve bunlar daha sonra teknik sorunları düzeltmek veya hizmet ihlallerini önlemek için yeniden kullanılabilir.

  5. Hatta konuşmalarınız insan moderatörler tarafından bile incelenebilir.Bir hatanın konuşmalarınızın sızmasına neden olması veya sohbet robotunun yanlışlıkla bilgilerinizi başka bir kullanıcıyla paylaşması ihtimali vardır.

    Hatta konuşmalarınız insan moderatörler tarafından bile incelenebilir.Bir hatanın konuşmalarınızın sızmasına neden olması veya sohbet robotunun yanlışlıkla bilgilerinizi başka bir kullanıcıyla paylaşması ihtimali vardır.

  6. Siber güvenlik uzmanı Stan Kaminsky, "Unutmayın: bir sohbet botuna yazdığınız her şey size karşı kullanılabilir" diye konuştu.

    Siber güvenlik uzmanı Stan Kaminsky, "Unutmayın: bir sohbet botuna yazdığınız her şey size karşı kullanılabilir" diye konuştu.