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Kediyi Tekmeleyerek Öldüren İbrahim Keloğlan Yeniden Yargılanacak

İstanbul Başakşehir?de bir kediyi asansörde sıkıştırıp defalarca tekmeleyerek öldürdüğü gerekçesiyle sanık İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenmesine yapılan itiraz kabul edildi.

  1. Başakşehir?de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren ve 1 yıl 6 ay hapis cezası alan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanığın cezasına yönelik yapılan itiraz Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    Başakşehir?de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren ve 1 yıl 6 ay hapis cezası alan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanığın cezasına yönelik yapılan itiraz Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

  2. Mahkeme heyeti kararında Anayasa Mahkemesi?nin hak ihlali kararlarına yer verdi. Heyet, Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık İbrahim Keloğlan?a verdiği cezayı hatırlattı. Mahkeme olaya ait görüntülerde sanığın site sakinleri tarafından beslenen kediyi asansörde görmesi üzerine kediye tekme atarak saldırdığı belirtildi. Kedinin asansörden kaçmasının ardından sanığında peşinden giderek koridorda sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekmelediği vurgulandı. <br> ISRARLI EYLEM<br> Kedinin kaçmaya çalışmasın rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirerek yaklaşık 5 dakika boyunca kovalayıp tekmeleyip üzerine basarak ezip ölümüne neden olduğu aktarıldı.

    Mahkeme heyeti kararında Anayasa Mahkemesi?nin hak ihlali kararlarına yer verdi. Heyet, Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık İbrahim Keloğlan?a verdiği cezayı hatırlattı. Mahkeme olaya ait görüntülerde sanığın site sakinleri tarafından beslenen kediyi asansörde görmesi üzerine kediye tekme atarak saldırdığı belirtildi. Kedinin asansörden kaçmasının ardından sanığında peşinden giderek koridorda sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekmelediği vurgulandı.
    ISRARLI EYLEM
    Kedinin kaçmaya çalışmasın rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirerek yaklaşık 5 dakika boyunca kovalayıp tekmeleyip üzerine basarak ezip ölümüne neden olduğu aktarıldı.

  3. İTİRAZI DEĞERLENDİREN MAHKEME SUÇUN AĞIRLIĞIYLA ORTANLILI CEZA VERİLMEDİĞİNİ BELİRTİ Heyet, sanık İbrahim Keloğlu?nun suçunu kabul etmesi ve görüntülerde de "Evcil hayvanı kasten öldürmek" suçunun sabit olduğuna değindi. Heyet, ısrarlı takip ederek 5 dakika boyunca acımasızca ve zalimce muamelede bulunarak kedinin ölümünde kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi ve yoğunluğu gözönüne alınarak temel ceza belirlenirken üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. Heyet ayrıca TCK 3. maddesine aykırı olacak şekilde işlenen suçun ağırlığıyla orantılı ceza verilmediğini aktardı.

    İTİRAZI DEĞERLENDİREN MAHKEME SUÇUN AĞIRLIĞIYLA ORTANLILI CEZA VERİLMEDİĞİNİ BELİRTİ Heyet, sanık İbrahim Keloğlu?nun suçunu kabul etmesi ve görüntülerde de "Evcil hayvanı kasten öldürmek" suçunun sabit olduğuna değindi. Heyet, ısrarlı takip ederek 5 dakika boyunca acımasızca ve zalimce muamelede bulunarak kedinin ölümünde kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi ve yoğunluğu gözönüne alınarak temel ceza belirlenirken üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. Heyet ayrıca TCK 3. maddesine aykırı olacak şekilde işlenen suçun ağırlığıyla orantılı ceza verilmediğini aktardı.

  4. MAHKEME HAYVANLARIN KORUNMASI İÇİN CAYDIRICI CEZAİ YAPTIRIMLARA İHTİYAÇ OLDUĞUNU İFADE ETTİ Mahkeme, sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yönündeki kararını değerlendirmesinde ise Anayasa Mahkemesi?nin hak ihlali kararlarında vurgulanan hayvanların korunması için caydırıcı cezai yaptırımlara ihtiyaç olduğu, işlenen suçla verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağını ifade etti.

    MAHKEME HAYVANLARIN KORUNMASI İÇİN CAYDIRICI CEZAİ YAPTIRIMLARA İHTİYAÇ OLDUĞUNU İFADE ETTİ Mahkeme, sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yönündeki kararını değerlendirmesinde ise Anayasa Mahkemesi?nin hak ihlali kararlarında vurgulanan hayvanların korunması için caydırıcı cezai yaptırımlara ihtiyaç olduğu, işlenen suçla verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağını ifade etti.

  5. "BU TÜR OLAYLARA KARIŞAN KİŞİLERE HOŞGÖRÜYLE YAKLAŞILDIĞI İZLENİMİ UYANDIRACAĞI VE BU TÜR FİİLLERE EĞİLİMİ OLAN KİŞİLERİ CESARETLENDİREBİLECEĞİ" Mahkeme değerlendirmesinde "Gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanığa verilen cezanı hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağı gibi, bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörüyle yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerinde zedeleyeceği açıktır. Bu kapsamda sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir." ifadeleri kullanıldı. <br> MAHKEME İTİRAZI KABUL EDEREK SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINI İSTEDİ <br> Mahkeme Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi?nin 8 Şubat?ta vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına edilen itirazı kabul ederek kararın kaldırılmasına hükmetti. Heyet, dosyanın yeniden yargılama yapması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi?ne geri gönderilmesine karar verdi.

    "BU TÜR OLAYLARA KARIŞAN KİŞİLERE HOŞGÖRÜYLE YAKLAŞILDIĞI İZLENİMİ UYANDIRACAĞI VE BU TÜR FİİLLERE EĞİLİMİ OLAN KİŞİLERİ CESARETLENDİREBİLECEĞİ" Mahkeme değerlendirmesinde "Gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanığa verilen cezanı hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağı gibi, bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörüyle yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerinde zedeleyeceği açıktır. Bu kapsamda sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir." ifadeleri kullanıldı.
    MAHKEME İTİRAZI KABUL EDEREK SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINI İSTEDİ
    Mahkeme Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi?nin 8 Şubat?ta vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına edilen itirazı kabul ederek kararın kaldırılmasına hükmetti. Heyet, dosyanın yeniden yargılama yapması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi?ne geri gönderilmesine karar verdi.

  6. NE OLMUŞTU? Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim Keloğlan hakkında Ziya Gökalp Mahallesinde yaşadığı sitede 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenip bakılan kediye asansörde tekme attığı, koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra defalarca tekmeleyerek öldürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Kamera kayıtlarında kediyi asansörden çıkıp kovaladığı ve tekmelediği görülen sanık Keloğlan 4 Ocak'ta tutuklanmıştı. Savcılık, Keloğlan hakkında "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

    NE OLMUŞTU? Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim Keloğlan hakkında Ziya Gökalp Mahallesinde yaşadığı sitede 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenip bakılan kediye asansörde tekme attığı, koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra defalarca tekmeleyerek öldürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Kamera kayıtlarında kediyi asansörden çıkıp kovaladığı ve tekmelediği görülen sanık Keloğlan 4 Ocak'ta tutuklanmıştı. Savcılık, Keloğlan hakkında "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.