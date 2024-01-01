Özgecan'ın Terastan Düşerek Ölümü: "Mermiyle Tehdit" İddiası

Özgecan Usta'nın tanık olarak dinlenen çocukluk arkadaşı E.A. ise ?Zonguldak?a gitmeden birkaç gün önce beraber kalırken, ağlayarak ?yalandan da olsa benimle evleneceğini söylemesine razıyım ama asla böyle demiyor? demişti. Sonradan öğrendiğime göre Bartu, ifadelerinde onunla evleneceğini, evlenmek istediğini söylemiş ama böyle bir şey olsaydı Özgecan bunu bana kesinlikle söylerdi. İlişkilerindeki en büyük problem de buydu. Sanık hiçbir zaman arkadaşıma ciddi düşündüğünü dahi söylememiştir. Sürekli tartışıp barışırlardı. Olay günü de benden dönebilmek için para istedi. Daha sonra tekrar aradığımda açmadı ve bana mesaj atarak barıştıklarını söyledi. Bence orada alıkoydu çünkü benim arkadaşım intihara meyilli değildi. Kavgalarının sebebi hep evlilikle alakalıydı.? diye konuştu.