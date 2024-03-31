Sandık Görevlisi Nasıl Olunur, Ücreti Ne Kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ OLMANIN ŞARTLARI Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak