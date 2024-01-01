Apple'dan Pirinç Uyarısı!
Binlerce liranız çöpe gidebilir
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ABD'li teknoloji devi Apple, suya düşen akıllı telefonların pirince yatırılması konusunda bir açıklama yaptı.
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Bilindiği üzere birçok teknoloji uzmanı suya düşürülen telefonların pirince yatırılması konusunda hem fikirdi.
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Zira pirincin suyu emme özelliği sayesinde daha hızlı kuruyacağına inanılıyor ve cihazın sudan daha az zarar göreceği belirtiliyor.
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Bu konuya ilişkin Apple yanlış yapıldığını ve cihaza zarar verebileceği konusunda kullanıcılarını uyaran bir açıklamada bulundu.
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Apple suya düşen akıllı telefonları pirince yatırılmaması konusunda tüm kullanıcılarını uyaran bir açıklamada bulundu.
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Cihazın bileşenlerine zarar veriyor
Yapılan açıklamaya göre nemli cihazın küçük un ufak olmuş pirinç tanelerini cihazın içine çekme riski bulunuyor.
Bu durumun cihazın bileşenlerine zarar verebileceği belirtiyor.
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Apple, suya maruz kalan telefonlar için pirinç kullanımı yerine cihazın iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakılmasını tavsiye ediyor.
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Ek olarak, bağlantı noktalarına sıvının kaçması durumunda, Apple telefonunuzu hafifçe vurmanın yardımcı olabileceğini belirtiyor. Şirket, cihazın 30 dakika boyunca kuru bir alanda bekletilmesinin uygun olacağını ve nem oranına bağlı olarak bu sürenin bir güne kadar uzayabileceğini ifade ediyor.