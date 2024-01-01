Apple'dan Pirinç Uyarısı!

Ek olarak, bağlantı noktalarına sıvının kaçması durumunda, Apple telefonunuzu hafifçe vurmanın yardımcı olabileceğini belirtiyor. Şirket, cihazın 30 dakika boyunca kuru bir alanda bekletilmesinin uygun olacağını ve nem oranına bağlı olarak bu sürenin bir güne kadar uzayabileceğini ifade ediyor.