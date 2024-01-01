AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici Sürprizi!

İzmir?in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici AK Parti tarafından 1.sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.

Türkiye'de 31 Mart?ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı... Siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu?na teslim etti.

AK Parti yerel seçimin sürprizlerinden birini yaptı. Bugüne kadar ismi hiç geçmeyen ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, birinci sıradan aday gösterildi...

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