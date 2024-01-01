AK Parti'den Hüsnü Şenlendirici Sürprizi!
Bakın nereden aday gösterildi!
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AK Parti yerel seçimin sürprizlerinden birini yaptı. Bugüne kadar ismi hiç geçmeyen ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, birinci sıradan aday gösterildi...
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Türkiye'de 31 Mart?ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı... Siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu?na teslim etti.
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AK Parti?nin merakla beklenen meclis üyeliği aday listeleri de YSK?ya son teslim gününde netleşti.
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İzmir?in Bergama ilçesinde yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici AK Parti tarafından 1.sıra meclis üyesi adayı olarak gösterildi.
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Şenlendirici, birinci sıradan Bergama Belediye Meclis üyesi seçilmesi halinde, doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi de seçilmiş olacak.
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Seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor
2019 yerel seçimlerinde Bergama'da iktidar olan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil edilirken, 2024 sandığında meclis üyesi seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.