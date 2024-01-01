Batmanlı Öğretmen Yarışmaya Damga Vurdu!

'Çakal ve çakal' cevabını vererek 300 bin liralık soruyu bilen İpek, şunları söyledi:

"Üniversitedeki hocalarıma selam gönderiyorum. Hocalarımız derste 'Bu bilgiler ne işimize yarayacak?' demeyin. Bir gün Milyoner'e katılırsınız orada sorarlar' derlerdi. Buraya gelmeden önce Ömer Kemiksiz adlı hocamı aradım, 'Bak şimdi o bilgiler Milyoner'de işine yarayacak' dedi. Benim için çok güzel bir duygu oldu."