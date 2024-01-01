Batmanlı Öğretmen Yarışmaya Damga Vurdu!
Yarışmacı Yusuf İpek, "Hocalarım, 'Bu bilgiler bir gün Kim Milyoner Olmak İster?'e katılırsanız işinize yarar' demişti. Haklı çıktılar" dedi.
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yusuf İpek, yöneltilen soruya "Çakal ve çakal" cevabını vererek 300 bin lira kazandı. Yarışmacı Yusuf İpek, "Hocalarım, 'Bu bilgiler bir gün Kim Milyoner Olmak İster?'e katılırsanız işinize yarar' demişti. Haklı çıktılar" dedi.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışma programına önceki akşam Yusuf İpek adlı yarışmacının sözleri damga vurdu.
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300 bin liralık soruyu bildi
Yarışmacıya, 'Fabl türünün ilk örneklerinden, aslen Hint kökenli olan ve Türkçede 'Kelile ve Dimne' adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hayvanlardır?' sorusu soruldu
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"Hocalarımız 'Bir gün Milyoner'e katılırsınız orada sorarlar' derlerdi"
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'Çakal ve çakal' cevabını vererek 300 bin liralık soruyu bilen İpek, şunları söyledi:
"Üniversitedeki hocalarıma selam gönderiyorum. Hocalarımız derste 'Bu bilgiler ne işimize yarayacak?' demeyin. Bir gün Milyoner'e katılırsınız orada sorarlar' derlerdi. Buraya gelmeden önce Ömer Kemiksiz adlı hocamı aradım, 'Bak şimdi o bilgiler Milyoner'de işine yarayacak' dedi. Benim için çok güzel bir duygu oldu."
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