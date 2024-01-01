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Survivor Eleme Adayları Belli Oldu

Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

  1. Survivor'da nefes kesen mücadele ortalığı adeta kasıp kavuruyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada gerçekleşen tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor. Yarışmacılar birbirlerine girerken oyunu hangi takımın kazanacağı ise merak ediliyor.

    Survivor'da nefes kesen mücadele ortalığı adeta kasıp kavuruyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada gerçekleşen tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor. Yarışmacılar birbirlerine girerken oyunu hangi takımın kazanacağı ise merak ediliyor.

  2. Survivor'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu için mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takım; Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım kendini garanti altına alırken ödülün de sahibi oldu. Ödül ise bu akşam kadınbudu köfte, salata ve patates püresi oldu.

    Survivor'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu için mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takım; Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım kendini garanti altına alırken ödülün de sahibi oldu. Ödül ise bu akşam kadınbudu köfte, salata ve patates püresi oldu.

  3. SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?<br> Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyinde eleme adayını belirledi.

    SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
    Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyinde eleme adayını belirledi.

  4. Haftanın 4. ve son eleme adayı 7 oyla Dora oldu. Eşleşmeler belli oldu. En yüksek yüzde yüzde 54 ile Mustafa Kemal oldu.

    Haftanın 4. ve son eleme adayı 7 oyla Dora oldu. Eşleşmeler belli oldu. En yüksek yüzde yüzde 54 ile Mustafa Kemal oldu.

  5. SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?<br> Haftanın üçüncü eleme adayı Bozok oldu.

    SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
    Haftanın üçüncü eleme adayı Bozok oldu.

  6. SURVİVOR HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?<br> Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ada konseyinde eleme adaylarını belirlediler. 7 oy Sercan 7 oy da Mustafa Kemal'e çıktı. Takım kaptanı olan Merve eşitliği bozmak için seçim hakkını kullandı ve haftanın ikinci eleme adayı olarak Mustafa Kemal'i seçti.

    SURVİVOR HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
    Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ada konseyinde eleme adaylarını belirlediler. 7 oy Sercan 7 oy da Mustafa Kemal'e çıktı. Takım kaptanı olan Merve eşitliği bozmak için seçim hakkını kullandı ve haftanın ikinci eleme adayı olarak Mustafa Kemal'i seçti.

  7. SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?<br> Survivor 2024 All Star'da kaybedilen dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan konseyde Mavi takımda en çok ismi yazılan Hakan Hatipoğlu haftanın ilk eleme adayı oldu. 2 ödülden men cezası aldı.

    SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
    Survivor 2024 All Star'da kaybedilen dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan konseyde Mavi takımda en çok ismi yazılan Hakan Hatipoğlu haftanın ilk eleme adayı oldu. 2 ödülden men cezası aldı.