Survivor Eleme Adayları Belli Oldu

Survivor'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu için mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takım; Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım kendini garanti altına alırken ödülün de sahibi oldu. Ödül ise bu akşam kadınbudu köfte, salata ve patates püresi oldu.