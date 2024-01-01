Kına Gecesi Halay Çeken Damada Kurşun Yağdırdı
Kına gecesindeki vahşette istenen ceza belli oldu
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Diyarbakır?da bir düğün salonunda damat ile bir çocuğu yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında üç ayrı suçtan 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
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Olay, 5 Eylül 2023 tarihinde Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda meydana gelmişti. Kına gecesi merasiminde gelin F.A. ile damat A.E. düğün salonuna girdiği esnada sanık S.A. tabancayla ateş etmeye başladı. Olayda damat A.E. ile kına gecesi merasimindeki akrabalarından E.K. yaralandı. Ağır yaralanan damat yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk ise sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı.
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Polis ekiplerince yakalanan S.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırıda yaralanan damat A.E., tedavisinin ardından F.A. ile 1 Ekim 2023?te Batman?da düzenlenen törenle evlenmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı?nca tutuklu sanık S.A. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi?nce kabul edilirken, iddianamede, sanığın yaklaşık 3 yıl önce evlenmek amacıyla F.A.?yı ailesinden istediği ancak ailenin rıza göstermemesi nedeniyle evliliğin gerçekleşmediği kaydedildi.
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EVLİLİĞE ENGEL OLMAK İÇİN PLAN YAPTI Sanığın olay tarihinden 1 ay önce F.A.?nın müşteki A.E. ile evleneceğini öğrenmesi üzerine bu evliliğe engel olmak amacıyla plan yaptığı belirtilen iddianamede, olay tarihinde yaşadığı köyden kent merkezine tek başına gelerek düğün salonunda beklediği anlatıldı. İddianamenin devamında sanığın, müşteki A.E. ve F.A.?nın düğün salonuna geldikleri esnada belinden çıkardığı tabancayla damada karşı öldürmek amacıyla yakın mesafeden 5 el ateş ettiği vurgulandı.
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İSTENEN CEZA BELLİ OLDU İddianamede, müştekinin hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği ifade edildi. Sanık S.A?nın, müşteki A.E?yi öldürmek amacıyla ateş ettiği esnada kurşunlardan birinin mağdur E.K?ye isabet ettiği ifade edilen iddianamede, yaralı çocuğun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralandığı aktarıldı. İddianamede, tutuklu sanık S.A. hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, olası kastla kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.