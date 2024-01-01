Kına Gecesi Halay Çeken Damada Kurşun Yağdırdı

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU İddianamede, müştekinin hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği ifade edildi. Sanık S.A?nın, müşteki A.E?yi öldürmek amacıyla ateş ettiği esnada kurşunlardan birinin mağdur E.K?ye isabet ettiği ifade edilen iddianamede, yaralı çocuğun basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralandığı aktarıldı. İddianamede, tutuklu sanık S.A. hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, olası kastla kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.