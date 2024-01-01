Yerli Savaş Uçağı KAAN'dan İlk Uçuş
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığı açıklandı. Testleri sürecek olan uçağın 2028'de envantere girmesi hedefleniyor.
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Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN pist başı yaptı ve gökyüzü ile buluştu.
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KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı.
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KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretim çalışmalarına 2016 yılında başlanan KAAN, ilk kez 1 Mayıs 2023 tarihinde görücüye çıkmış, ardından da iniş takımı düşürme, koltuk fırlatma gibi pek çok yer ve taksi testlerini başarıyla tamamlamıştı.
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KAAN'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 2028 yılında katılması hedefleniyor.
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KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER? 21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki uçak, saatte 2 bin 210 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. KAAN, dördü gövde içinde, dördü gövde yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesine sahip.
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, milli muharip uçak KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağını bildirdi.
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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı anımsatıldı.
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Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimizin harekat kapasitesinin güçlendirilmesine ve stratejik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak olan KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak." ifadelerine yer verildi.
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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KAAN, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BÜYÜK GURURLARINDAN BİRİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''KAAN''ın Türkiye Yüzyılı'nın büyük gururlarından biri olduğunu belirtti.
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Çelik, paylaşımında şunları kaydetti: ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ile Gök Vatan'a kavuşan 'KAAN' Türkiye Yüzyılı?nın büyük gururlarından biridir. Bu tarihi uçuşta emeği geçen herkesi ve tüm TUSAŞ ekibini gönülden tebrik ediyoruz.''
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13 DAKİKA HAVADA KALDI Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.
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Kotil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ''Bugün gurur günümüz. KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim."