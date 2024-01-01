Yerli Savaş Uçağı KAAN'dan İlk Uçuş

Kotil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ''Bugün gurur günümüz. KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim."