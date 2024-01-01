Çay Ağacı Yağının Cilde Ve Saça Faydaları Nelerdir?
Çay ağacı yağı nasıl kullanılır?
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Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz çay ağacı yağı cildinize ve saçlarınıza mucize gibi gelecek bir doğal esanstır. Şimdilerde şampuanların içerisine eklenen çay ağacı yapı hakkında merak ettiğiniz soruları yanıtlıyoruz. Çay ağacı yağının cilde ve saça faydaları nelerdir? Çay ağacı yağı nasıl kullanılır? işte cevabı...
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Çay ağacı yağı, Avustralya?ya ait önemli bir bitki olan melaleuca alternifolia?nın yapraklarının buhar yoluyla damıtılarak elde edilen esansiyel bir yağ türüdür. Çay ağacı yağı, yüzyıllardır, yaraları ve diğer cilt sorunlarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu yağ, topikal olarak (harici kullanım) uygulanabilir veya cilt losyonlarına ve kremlerine eklenebilir.
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Reklamlarda sık sık karşımıza çıkan çay ağacı yağı içeren pek çok ürün bulunmaktadır. Çay ağacı yağı tıp alanında pek çok ilaç ve kremde uzun yıllar kullanılmaktadır. Çay ağacı yağı kremi ve çay ağacı yağı sabunu pek çok kadın tarafından kullanılmaktadır. Çay ağacı yağı sivilce başta olmak üzere, tırnak batması, kepek, uçuk, saç dökülmesi, bit, çıban, uyuz, yanık, böcek ısırmasında, yaralarda, enfeksiyonların tedavisinde, diş ağrısı, boğaz ağrısı, vajinal enfeksiyonlarda, öksürük sorunlarında sıklıkla kullanılmaktadır.
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Kullananların memnun kaldığı bu doğal ürün mutlaka evinizde bulunması gereken doğal bir yağdır.
- Çay ağacı yağı içerin ürünlerin sivilceleri yok ettiği bilinmektedir. Son zamanlarda bu etkisinden dolayı pek çok krem, losyon ve sabun çay ağacı yağı içererek satışa sunulmuştur. Çay ağacı yağının içerisinde bulunan doğal antiseptikler akne ve sivilcelerle savaşarak cildinizin pürüzsüz olmasını sağlar.
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- Böcek, sinek, arı soktuğunda az miktarda yağı damlatın ve ovalayın antiseptk özelliği sayesinde ağrı yada yanma oluşmadan iyileşir. - Vücudun her hangi bir yerinde mantar varsa çay ağacı yağını suyla seyrelterek mantar olan bölgede kullanabilirsiniz. Vajinada mantar yada ayaklarınızda mantar varsa çay ağacı yağı çok iyi bir çözüm olabilir. - Vücudun her hangi bir yerinde mantar varsa çay ağacı yağını suyla seyrelterek mantar olan bölgede kullanabilirsiniz. Vajinada mantar yada ayaklarınızda mantar varsa çay ağacı yağı çok iyi bir çözüm olabilir.
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- Çarpma yada düşme sonucu oluşan morluklar hemen geçmiyorsa zeytinyağı ve çay ağacı yağını karıştırın ve moraran bölgeye sürün morlukların hemen yok olduğunu göreceksiniz. - Doğal ve etkili yöntemlerden biridir. Sedef ve egzama gibi deri sorunlarında alternatif olarak kullanılabilir.
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ÇAY AĞACININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR? - Daha gür ve bakımlı saçlara sahip olmak çay ağacı yağını incelterek yada şampuana 1-2 damla dökerek uygulayın etkisini hemen görmeye başlayacaksınız. - Kepek önleyici pek çok krem yada şampuanda kesinlikle çay ağacı yağı vardır. Kepek oluşumunu önleyen saç bakımı yapan çay ağacı yağını düzenli kullandığınızda kepeklerden kurtulabilirsiniz.
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- Eğer saçlarınızda dökülme varsa çay ağacı yağı ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. - Kafa derinizde mantar, egzama, iltihap ve kaşıntı varsa düzenli olarak çay ağacı yağı içeren şampuan yada ürünleri kullanmak çok faydalı olacaktır. Çay ağacı yağı saçı besler, korur ve nemlendirir. - Çay ağacı yağı egzama il mücadelede çok etkilidir. Saç bölgesinde çıkan egzamayı yok etmek için çay ağacı yağı içeren ürünler kullanabilirsiniz. Genelde merak edilen sorulardan biride çay ağacı yağı egzamaya iyi gelir mi sorusudur. Yapılan araştırmalara göre bu yağ egzama tedavisinde çok etkilidir ve etkisi kanıtlanmıştır.
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ÇAY AĞACI YAĞI NASIL KULLANILIR? YÜZE UYGULAMASI; Eğer yüzdeki sivilceler için kullanılacaksa 2 çay kaşığı doğal bal ile 5 damla çay ağacı yağını iyice karıştırın ve bunu sivilceli yüzünüze sürün 5 dakika bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Çay ağacı yağını cilt lekeleri için kullanacaksanız 3 damla çay ağacı yağını yüzünüze sürün ve iyice yedirmek için masaj yapın. Sadece pamuk yardımı ile sivilcelerinde üzerine uygulayabilirsiniz. Akşamları yatmadan önce pamuk ise cildinizi silmek bile hem sivilcelerin hemde cilt lekelerinin geçmesinde çok etkili bir yöntemdir.
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SAÇA UYGULAMASI; Çay ağacı yağını saç kullanmak için şampuanın içerisine 2-3 damla dökmek yeterlidir. Saç dökülmesine, kepeğe karşı çok etkili olan çay ağacı yağı sayesinde saçlarının daha sağlıklı ve canlı olacaktır.
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ÇAY AĞACI YAĞI NASIL SEYRELTİLİR? Doğal ve organik çay ağacı yağını aldıktan sonra direk uygulamak tahrişlere ve bazı yan etkilere neden olduğundan seyrelterek kullanmak gerekmektedir. Çay ağacı yağını genelde su ile seyretmek gerekse de zeytin yağı, Hindistan yağı yada diğer yağlar ile seyrelterek kullanabilirsiniz. Organik olarak olacağınız çay ağacı yağını seyretmek için az miktarda suyun içerisine 1 -2 damla dökmeniz yeterlidir.