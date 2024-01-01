Çay Ağacı Yağının Cilde Ve Saça Faydaları Nelerdir?

ÇAY AĞACI YAĞI NASIL KULLANILIR? YÜZE UYGULAMASI; Eğer yüzdeki sivilceler için kullanılacaksa 2 çay kaşığı doğal bal ile 5 damla çay ağacı yağını iyice karıştırın ve bunu sivilceli yüzünüze sürün 5 dakika bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Çay ağacı yağını cilt lekeleri için kullanacaksanız 3 damla çay ağacı yağını yüzünüze sürün ve iyice yedirmek için masaj yapın. Sadece pamuk yardımı ile sivilcelerinde üzerine uygulayabilirsiniz. Akşamları yatmadan önce pamuk ise cildinizi silmek bile hem sivilcelerin hemde cilt lekelerinin geçmesinde çok etkili bir yöntemdir.