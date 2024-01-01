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Milyonlarca Memuru Üzecek 3600 Detayı!

SGK uzmanı anlattı 1.10.2008 tarihine dikkat!

  1. Sayıları 500 bine yakın birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışmalar devam ederken yeni bir detay ortaya çıktı. Özellikle tazminat ve emekli aylıklarına etki edeceği belirtilen 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin 2008 sonrası işe başlayan devlet memurlarının emekli maaşlarına etki etmeyeceği dile getirildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 1.10.2008 öncesi memur olan kişiye göre emekli aylıkları yüzde 30 daha az fark ediyor, diyerek tek tek anlattı.

    Sayıları 500 bine yakın birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışmalar devam ederken yeni bir detay ortaya çıktı. Özellikle tazminat ve emekli aylıklarına etki edeceği belirtilen 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin 2008 sonrası işe başlayan devlet memurlarının emekli maaşlarına etki etmeyeceği dile getirildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 1.10.2008 öncesi memur olan kişiye göre emekli aylıkları yüzde 30 daha az fark ediyor, diyerek tek tek anlattı.

  2. Geçtiğimiz haftalarda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede birinci derecedeki tüm memurlara 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili konu masaya yatırılmıştı.

    Geçtiğimiz haftalarda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede birinci derecedeki tüm memurlara 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili konu masaya yatırılmıştı.

  3. Ancak tazminat ve emekli maaşını önemli ölçüde etkilemesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi için SGK Uzmanı Özgür Erdursun?dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Özgür Erdursun 2008 yılında çalışma hayatına getirilen düzenleme ile her şeyin değiştiğini dile getirdi.

    Ancak tazminat ve emekli maaşını önemli ölçüde etkilemesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi için SGK Uzmanı Özgür Erdursun?dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Özgür Erdursun 2008 yılında çalışma hayatına getirilen düzenleme ile her şeyin değiştiğini dile getirdi.

  4. Türkiyede çalışma hayatı yeniden düzenlenmeli, sözleri ile çağrıda bulunan uzman isim, 2008 yılında düzenliyoruz ve buna reform yapıyoruz, dediler. Ama bu yapılan reformdu. Halkın yararına olmayan, emekli aylıklarını düşüren, birçok yasal hakkı elinden alan 5510 sayılı yasa başa bela oldu, dedi.

    Türkiyede çalışma hayatı yeniden düzenlenmeli, sözleri ile çağrıda bulunan uzman isim, 2008 yılında düzenliyoruz ve buna reform yapıyoruz, dediler. Ama bu yapılan reformdu. Halkın yararına olmayan, emekli aylıklarını düşüren, birçok yasal hakkı elinden alan 5510 sayılı yasa başa bela oldu, dedi.

  5. 2008 de değişen kanun sonrasında memur olanların emekli aylıklarında 3600 ek göstergenin herhangi bir artış getirmeyeceğini vurgulayan Özgür Erdursun, Mesela şu an memurlar 3600 ek gösterge verilsin diye bekliyor. 1.10.2008 den sonra devlet memuru olanlara 3600 ek gösterge verilse de işe yaramaz, ifadelerini kullandı.

    2008 de değişen kanun sonrasında memur olanların emekli aylıklarında 3600 ek göstergenin herhangi bir artış getirmeyeceğini vurgulayan Özgür Erdursun, Mesela şu an memurlar 3600 ek gösterge verilsin diye bekliyor. 1.10.2008 den sonra devlet memuru olanlara 3600 ek gösterge verilse de işe yaramaz, ifadelerini kullandı.

  6. Erdursun, Çünkü emekli aylığı hesaplamasında artık bu tarihten sonra derece, kademe, ek gösterge hiçbir işe yaramıyor. Bunu insanlar halâ bilmiyor. 3600 ek gösterge bu tarihten sonraki devlet memurları için gelirse emekli aylıklarına 1 gram yararı yok, şeklinde açıklamada bulundu.

    Erdursun, Çünkü emekli aylığı hesaplamasında artık bu tarihten sonra derece, kademe, ek gösterge hiçbir işe yaramıyor. Bunu insanlar halâ bilmiyor. 3600 ek gösterge bu tarihten sonraki devlet memurları için gelirse emekli aylıklarına 1 gram yararı yok, şeklinde açıklamada bulundu.

  7. 2008 sonrası memurların en dipten emekli maaşı alacağını da söyleyen uzman isim şunları belirtti: Boşuna bekliyorlar. Memur sendikaları bu konuyu niye dile getirmiyor? Ben emekli aylıkları üzerinden konuşuyorum. 1.10.2008 öncesi memur olan kişiye göre emekli aylıkları yüzde 30 daha az fark ediyor.

    2008 sonrası memurların en dipten emekli maaşı alacağını da söyleyen uzman isim şunları belirtti: Boşuna bekliyorlar. Memur sendikaları bu konuyu niye dile getirmiyor? Ben emekli aylıkları üzerinden konuşuyorum. 1.10.2008 öncesi memur olan kişiye göre emekli aylıkları yüzde 30 daha az fark ediyor.

  8. Bu tarihten sonra memur olanlar SSK?lılar gibi Bağ-Kur?lular gibi en dipte aylık alacak. Yıllar geçti. Hala biz bu kanunun maddelerini bilmiyoruz. İnsanlar da 3600 ek gösterge hakkım verilsin deyip çabalıyor. Emekli olduğu zaman hiçbir işine yaramadığını görecek.

    Bu tarihten sonra memur olanlar SSK?lılar gibi Bağ-Kur?lular gibi en dipte aylık alacak. Yıllar geçti. Hala biz bu kanunun maddelerini bilmiyoruz. İnsanlar da 3600 ek gösterge hakkım verilsin deyip çabalıyor. Emekli olduğu zaman hiçbir işine yaramadığını görecek.