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ATA AÖF Bütünleme Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları geride kaldı.

  1. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları geçen hafta sonu sona erdi. Lisans ve önlisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrencilerin katılımı ile yapılan güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınavlarının ardından şimdi ise değerlendirme ve sonuçlar bekleniyor.

    Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları geçen hafta sonu sona erdi. Lisans ve önlisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrencilerin katılımı ile yapılan güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınavlarının ardından şimdi ise değerlendirme ve sonuçlar bekleniyor.

  2. ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları, geçtiğimiz dönem oturumlarının tamamlanmasından 2 hafta sonra ilan edilmişti. Benzer şekilde güz dönemi bütünleme sınavı sonuç duyurusunun 15 gün içerisinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav sonuçları, geçtiğimiz dönem oturumlarının tamamlanmasından 2 hafta sonra ilan edilmişti. Benzer şekilde güz dönemi bütünleme sınavı sonuç duyurusunun 15 gün içerisinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  3. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70?tir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

    SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70?tir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.