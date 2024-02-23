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Teknolojiye Yenik Düşen Meslekler...

Tarihin tozlu sayfalarında yer aldılar!

  1. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok meslek tarihin tozlu sayfalarında yer aldı. Yavaş yavaş yok olmaya yüz tutan meslekleri de icra edenlerin sayısı gün gittikçe azalıyor. İşte teknolojiye yenik düşerek adı bile unutulan o meslekler...

    Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok meslek tarihin tozlu sayfalarında yer aldı. Yavaş yavaş yok olmaya yüz tutan meslekleri de icra edenlerin sayısı gün gittikçe azalıyor. İşte teknolojiye yenik düşerek adı bile unutulan o meslekler...

  2. Teknoloji ve yapay zeka kavramlarının öne çıktığı günümüzde, bir dönem popüler olan meslekler artık tercih edilmemeye başladı. Popüler olan birçok şeyin önemini yitirmesine neden olan meslekler günümüz teknolojisinde el işi yerine teknolojik makinelere bıraktı.

    Teknoloji ve yapay zeka kavramlarının öne çıktığı günümüzde, bir dönem popüler olan meslekler artık tercih edilmemeye başladı. Popüler olan birçok şeyin önemini yitirmesine neden olan meslekler günümüz teknolojisinde el işi yerine teknolojik makinelere bıraktı.

  3. KALAYCILIK Tarihte insanların yapmak için uğraştığı mesleklerden bazılarının günümüzde adı dahi bilinmiyor. Birdönem babadan oğula geçen kalaycılık mesleği artık kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında sayılıyor.

    KALAYCILIK Tarihte insanların yapmak için uğraştığı mesleklerden bazılarının günümüzde adı dahi bilinmiyor. Birdönem babadan oğula geçen kalaycılık mesleği artık kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında sayılıyor.

  4. Gıda zehirlenmelerinin önüne ise bu kapların kalaylanmasıyla geçilirdi.

    Gıda zehirlenmelerinin önüne ise bu kapların kalaylanmasıyla geçilirdi.

  5. ARZUHALCİ Arzuhalciler dilekçe yazmanın yanı sıra, vatandaşın yerine onların resmi dairelerdeki (bayındırlık, tapu, evlenme vs.) işlerini de takip eden kişilerdi.

    ARZUHALCİ Arzuhalciler dilekçe yazmanın yanı sıra, vatandaşın yerine onların resmi dairelerdeki (bayındırlık, tapu, evlenme vs.) işlerini de takip eden kişilerdi.

  6. AT ARABACILIĞI Geçmişte en gözde meslekler arasında bulunan at arabacılığı, günümüzde tarihe karışan mesleklerden biri oldu.

    AT ARABACILIĞI Geçmişte en gözde meslekler arasında bulunan at arabacılığı, günümüzde tarihe karışan mesleklerden biri oldu.

  7. BOHÇACILIK Bir dönem köylerde kadınların ve gelinlik kızların gelinlik bohçası ihtiyaçlarını aldığı bohçacılık tarihe karıştı. Filmlere bile konu olan bohçacılar o dönem evlere girer girmez çevredeki komşular çağrılır ve sırtlarında taşıdıkları o kocaman bohça açılırdı.

    BOHÇACILIK Bir dönem köylerde kadınların ve gelinlik kızların gelinlik bohçası ihtiyaçlarını aldığı bohçacılık tarihe karıştı. Filmlere bile konu olan bohçacılar o dönem evlere girer girmez çevredeki komşular çağrılır ve sırtlarında taşıdıkları o kocaman bohça açılırdı.

  8. NALBANTLIK Bir dönemin en popüler mesleklerinden biri olan nalbantlığa olan talebin düşmesiyle birlikte giderek azaldı.

    NALBANTLIK Bir dönemin en popüler mesleklerinden biri olan nalbantlığa olan talebin düşmesiyle birlikte giderek azaldı.

  9. Nalbantlık,hayvan tırnakları altına demir parçası yani nal ya da nalça çakılması olarak biliniyor.

    Nalbantlık,hayvan tırnakları altına demir parçası yani nal ya da nalça çakılması olarak biliniyor.

  10. SEMERCİLİK, URGANCILIK, NALINCILIK Nalbantlıkla aynı kaderi paylaşan bu meslek grupları müzelerin bir parçası oldular.

    SEMERCİLİK, URGANCILIK, NALINCILIK Nalbantlıkla aynı kaderi paylaşan bu meslek grupları müzelerin bir parçası oldular.

  11. Aile bireyleri bile baba mesleklerine ekonomik kaygılar nedeniyle sahip çıkmadı.

    Aile bireyleri bile baba mesleklerine ekonomik kaygılar nedeniyle sahip çıkmadı.

  12. Gözleri yaşlı, birer birer kepenk kapattılar. Son temsilcilerini İzmir Tire'de, 'el sanatları çarşısı'nda' bulabilirsiniz. Adı bile unutulan diğer mesleklerden bazıları...

    Gözleri yaşlı, birer birer kepenk kapattılar. Son temsilcilerini İzmir Tire'de, 'el sanatları çarşısı'nda' bulabilirsiniz. Adı bile unutulan diğer mesleklerden bazıları...

  13. SEYYAR ÇERÇİLER

    SEYYAR ÇERÇİLER

  14. SEPETÇİLİK VE SÜPÜRGECİLİK

    SEPETÇİLİK VE SÜPÜRGECİLİK

  15. AYI OYNATICILIĞI

    AYI OYNATICILIĞI

  16. DEĞİRMENCİLİK

    DEĞİRMENCİLİK

  17. EŞEKLİ ZERZAVATÇILIK

    EŞEKLİ ZERZAVATÇILIK

  18. KEÇECİLİK

    KEÇECİLİK