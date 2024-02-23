Teknolojiye Yenik Düşen Meslekler...

Teknoloji ve yapay zeka kavramlarının öne çıktığı günümüzde, bir dönem popüler olan meslekler artık tercih edilmemeye başladı. Popüler olan birçok şeyin önemini yitirmesine neden olan meslekler günümüz teknolojisinde el işi yerine teknolojik makinelere bıraktı.