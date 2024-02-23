Atom Çayının Faydaları Nelerdir?

?Kış çayının gribe faydaları var. İnsanlar grip olduğunda bu çayı çok tercih ediyor. Faydaları çok fazla ve içerisinde 4-5 çeşit bitki var. İçenler memnun kalıyor ve telefonumu bilenler telefon ile sipariş ediyor. İçenler ?Ne yaptın sen bana, neydi o yaptığın?? gibi sözler söylüyor. Çevre esnafımız da kış çayını tercih ediyorlar? dedi.