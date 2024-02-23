Ünlü Çift Köye Yerleşti!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe'yi köyde büyütecek
-
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin Trakya'dan bir köy evi aldığı öğrenildi.
-
Kıvanç Tatlıtuğ'un doğa ve hayvan sevgisi, her fırsatta şehir hayatından kaçtığı bilinen bir şey.
-
Talıtuğ, kendisi gibi doğayı ve toprağı seven eşi Başak Dizer'le birlikte Kemerburgaz'da orman içinde bir eve taşınmıştı.
-
Ünlü çift, 2 yaşındaki oğulları Kurt Efe'yi doğayla iç içe büyütmeye karar verdi.
-
Köy hayali kuran çift, İstanbul'a 1,5 saat uzaklıktaki Lüleburgaz'da bir köy evi satın aldı.
-
Buldukları her fırsatı köy evlerine giderek değerlendiren Tatlıtuğ-Dizer çifti, arkadaşlarını da o evlerinde ağırlıyor.
-
Geçtiğimiz gün Özge Özpirinççi ve Burak Yamantürk'ü, köy evlerinde ağırladılar.
-
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 8 yıllık evliliklerini huzur içinde idame ettirmek istiyor.