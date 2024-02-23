Survivor All Star'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!

'MUHTEŞEM BİR ATMOSFER'

Dora, "Daha önce hiç böyle bir şeyi tecrübe etmediğim için neye hazır olup olmayacağımı bilemedim. Daha çok potalara girdim çıktım ama hep bir meçhul vardı. Bilinmez vardı. Şu anda arkadaşlarımdan gördüğüm için biraz parkuru kafamda canlandırdım. Biraz tabi hayalini kurdum. Araya bir kaç tane de oyun girince Ronaldinho falan biraz kafamızı dağıtınca bunu düşünmek biraz daha stressiz oldu benim için. Elimizden geleni yapacağız. Muhteşem bir atmosfer. Muhteşem bir ortam. Umarım kalırım. İnsanın buraya layık olup olmadığının bir testi bu. Umarım ben de burada kalırım.