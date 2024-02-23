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Uzun Covid'in Gizemi Çözülüyor

İngiltere'de yapılan araştırmada 55 uzun covid hastasının incelenmesi sonucunda Covid-19'un vücuttaki akyuvarların, interferon gama proteinin üretimini tetiklediğini ortaya koydu.

  1. İngiltere'deki araştırmacılar, 55 uzun covid hastasını inceledi. Hastalarda İnterferon Gama protein seviyelerinin yüksek seyrettiği görüldü. Araştırmacılar çalışmada COVID-19'un vücuttaki akyuvarların, interferon gama proteininin üretimini tetiklediğini buldu

    İngiltere'deki araştırmacılar, 55 uzun covid hastasını inceledi. Hastalarda İnterferon Gama protein seviyelerinin yüksek seyrettiği görüldü. Araştırmacılar çalışmada COVID-19'un vücuttaki akyuvarların, interferon gama proteininin üretimini tetiklediğini buldu

  2. 2 YIL SÜREBİLİYOR Covid'e yakalandıktan birkaç hafta sonra iyileşen hastalarda interferon gama proteini miktarı, enfeksiyon öncesi seviyelere düşüyor. Ancak uzun covid hastalarında bu seviye 12 hafta ve hatta 2 yılın ardından bir normal seviyelerin üzerinde seyrediyor

    2 YIL SÜREBİLİYOR Covid'e yakalandıktan birkaç hafta sonra iyileşen hastalarda interferon gama proteini miktarı, enfeksiyon öncesi seviyelere düşüyor. Ancak uzun covid hastalarında bu seviye 12 hafta ve hatta 2 yılın ardından bir normal seviyelerin üzerinde seyrediyor

  3. İngiltere'deki Addenbrooke Hastanesi'nde yapılan bu çalışma uzun covid'e yönelik yeni tedaviler için yol gösterici olabilir Uzmanlar bu çalışmanın uzun covid'in işleyişini anlamaya yönelik önemli bir araştırma olduğunu söylüyor

    İngiltere'deki Addenbrooke Hastanesi'nde yapılan bu çalışma uzun covid'e yönelik yeni tedaviler için yol gösterici olabilir Uzmanlar bu çalışmanın uzun covid'in işleyişini anlamaya yönelik önemli bir araştırma olduğunu söylüyor

  4. VÜCUT ALARM DURUMUNA GEÇİYOR Uzun Covid'e yakalananlarda bağışıklık sisteminin covid sonrası normal seviyelere yeniden dönmediği ve vücudun kendini tehdit altındaymış gibi bir alarm durumunda tuttuğu belirtiliyor. Uzun covid hastalarında, kronik yorgunluk, ateş, kas ve eklem ağrıları gibi semptomlar görülüyor

    VÜCUT ALARM DURUMUNA GEÇİYOR Uzun Covid'e yakalananlarda bağışıklık sisteminin covid sonrası normal seviyelere yeniden dönmediği ve vücudun kendini tehdit altındaymış gibi bir alarm durumunda tuttuğu belirtiliyor. Uzun covid hastalarında, kronik yorgunluk, ateş, kas ve eklem ağrıları gibi semptomlar görülüyor

  5. 65 MİLYON KİŞİ MÜCADELE EDİYOR Uzmanlar interferon gama yüksekliğiyle uzun covid ilişkisiyle ilgili daha geniş çaplı bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini söylüyor BM verilerine göre dünyada en az 65 milyon kişi halen uzun covid ile mücadele ediyor

    65 MİLYON KİŞİ MÜCADELE EDİYOR Uzmanlar interferon gama yüksekliğiyle uzun covid ilişkisiyle ilgili daha geniş çaplı bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini söylüyor BM verilerine göre dünyada en az 65 milyon kişi halen uzun covid ile mücadele ediyor