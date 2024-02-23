Uzun Covid'in Gizemi Çözülüyor

65 MİLYON KİŞİ MÜCADELE EDİYOR Uzmanlar interferon gama yüksekliğiyle uzun covid ilişkisiyle ilgili daha geniş çaplı bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğini söylüyor BM verilerine göre dünyada en az 65 milyon kişi halen uzun covid ile mücadele ediyor