İstanbul'da Aile Katliamı: 3 Ölü
İstanbul Ümraniye'de bir kişi, birlikte yaşadığı kadını ve iki kızını silahla vurarak öldürdü. Kaçan katil zanlısı aranıyor.
-
Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede meydana gelen olayda Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney (31) ve Mine Güney'e (30) silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
-
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
-
Ekipler, evde yaptıkları incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiğini belirledi.
-
Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, polis kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.