İstanbul'da Aile Katliamı: 3 Ölü

Ekipler, evde yaptıkları incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede meydana gelen olayda Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney (31) ve Mine Güney'e (30) silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net