Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Yıllar Sonra Ekrana Döndü!

Mustafa Üstündağ, daha sonrasında, ??Çılgın Kanal??, ??Cümbür Cemaat Aile??, ??Gün Akşam Oldu??, ??İzmir Çetesi??, ??Merhamet??, ??Aşkın Kanunu??, ??Muhteşem Yüzyıl Kösem??, ??Bana Sevmeyi Anlat??, ??Bu Sayılmaz?? projelerinde kariyerindeki basamakları başarılı bir şekilde tırmanmaya devam etmiş ve son olarak da ??Çukur?? dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.