Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Yıllar Sonra Ekrana Döndü!
Kurtlar Vadisi Muro karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mustafa Üstündağ "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
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ATV'nin büyük ilgi gören dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam", başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. Bu isimlerden birisi de, bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nde Muro'yu canlandıran efsane oyuncu Mustafa Üstündağ oldu.
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Ünlü oyuncunun dizideki karakteriyle ilgili meraklar artarken, hayatı da araştırılmaya başlandı.
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Van'lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır.
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Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir.
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Behçet Şavlı, ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını yeni bölümde göreceğiz.
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? 11 Şubat 1977?de babasının memleketi olan Safranbolu'da dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, çocukluğunu Adana'da geçirdi.
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Henüz beş yaşındayken ablasını kaybeden Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçen Mustafa Üstündağ, en büyük çıkışını Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile yakaladı.
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Mustafa Üstündağ, daha sonrasında, ??Çılgın Kanal??, ??Cümbür Cemaat Aile??, ??Gün Akşam Oldu??, ??İzmir Çetesi??, ??Merhamet??, ??Aşkın Kanunu??, ??Muhteşem Yüzyıl Kösem??, ??Bana Sevmeyi Anlat??, ??Bu Sayılmaz?? projelerinde kariyerindeki basamakları başarılı bir şekilde tırmanmaya devam etmiş ve son olarak da ??Çukur?? dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.
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Bunların dışında birçok tiyatro oyununda ve sinema filminde yer alan Üstündağ?ın başlıca sinema filmleri şunlardır; ??Neredesin Firuze??, ??Emret Komutanım: Şah Mat??, ?Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine??, ??Abimm??, ??Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde??, ??Kutsal Damacana 2: İt Men??, ??Vay Arkadaş??, ??Gulyabani?? ve ??Şeytan Tüyü??.