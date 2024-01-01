O Ses Türkiye Eski Yarışmacısı Son Haliyle Gündemde

Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Yeni 'Türk Yıldızı' HÜRJET 43 başarılı uçuş yaptı
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
İkinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli?
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
'Barış istiyorsak güçlü bir orduya sahip olmalıyız'
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan uyardı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çağrısı
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
Kredi kartı kullananlara kötü haber!
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
'İstihdam ve iş gücünde rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşıyoruz'
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
Denetim geliyor: Kripto parada işlem vergisi alınabilir
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki 'sahte reçete' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Organize suç örgütlerine 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
Cevdet Yılmaz: Dünyayla rekabet edebilecek bir gençliğimiz olsun istiyoruz
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
İstanbul kentsel dönüşümünde ayrıntılar belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
Süreç tamamlandı: Türkiye 'gri liste'den çıkıyor
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
ABD'den 16 Türk şirketine Rusya yaptırımı
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
Depremde iki bacağını kaybeden okul müdürü görevine döndü
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İlkokul öğrencisinin sınıfta yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
Bakan Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
YÖKDİL'e haftasonu 104 bin 485 aday katılacak
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
TPAO'dan 1 işçinin öldüğü patlamaya dair açıklama
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Kredi kartı düzenlemesi için 'kademeli geçiş' önerisi
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Bakan Işıkhan: Bizden açıklama gelmediği sürece haberleri dikkate almayın
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
Erdoğan: İstanbul'u kaybedeceklerini görünce sağa sola saldırıyorlar
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
'Para ve maliye politikalarımızın uyumunu günden güne pekiştiriyoruz'
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
Savunma sanayii ihracat şampiyonu: Bayraktar AKINCI
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Yılda 4 kez MTV alınacak iddiası doğru değil
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz
Bakan Şimşek: İhracat için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz

O Ses Türkiye Eski Yarışmacısı Son Haliyle Gündemde

O Ses Türkiye yarışmasında şampiyon olduktan sonra Türkiye'yi terk ederek Paris'e yerleşen Emre Sertkaya, değişimiyle gündeme geldi.

  1. TV8 yarışması O Ses Türkiye'ye güçlü sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Emre Sertkaya yarışmada seslendirdiği "Minnet Eylemem ve Haydi Gel İçelim" şarkıları ile hafızalara kazındı.

    TV8 yarışması O Ses Türkiye'ye güçlü sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Emre Sertkaya yarışmada seslendirdiği "Minnet Eylemem ve Haydi Gel İçelim" şarkıları ile hafızalara kazındı.

  2. 20 yaşında şampiyon olan Emre Sertkaya şimdi de son haliyle gündem oldu.

    20 yaşında şampiyon olan Emre Sertkaya şimdi de son haliyle gündem oldu.

  3. Yarışmanın ardından Paris'e yerleşen yarışmacının yıllar içindeki değişimi şaşırttı. İşte Sertkaya'nın son hali...

    Yarışmanın ardından Paris'e yerleşen yarışmacının yıllar içindeki değişimi şaşırttı. İşte Sertkaya'nın son hali...

  4. Saçlarını sarıya boyatarak bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü ismin takipçileri bu haline 'Bu nasıl değişim' yorumunda bulundu.

    Saçlarını sarıya boyatarak bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü ismin takipçileri bu haline 'Bu nasıl değişim' yorumunda bulundu.