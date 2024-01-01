O Ses Türkiye Eski Yarışmacısı Son Haliyle Gündemde
O Ses Türkiye yarışmasında şampiyon olduktan sonra Türkiye'yi terk ederek Paris'e yerleşen Emre Sertkaya, değişimiyle gündeme geldi.
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TV8 yarışması O Ses Türkiye'ye güçlü sesi ve sempatik tavırları ile damga vuran Emre Sertkaya yarışmada seslendirdiği "Minnet Eylemem ve Haydi Gel İçelim" şarkıları ile hafızalara kazındı.
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20 yaşında şampiyon olan Emre Sertkaya şimdi de son haliyle gündem oldu.
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Yarışmanın ardından Paris'e yerleşen yarışmacının yıllar içindeki değişimi şaşırttı. İşte Sertkaya'nın son hali...
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Saçlarını sarıya boyatarak bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü ismin takipçileri bu haline 'Bu nasıl değişim' yorumunda bulundu.
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