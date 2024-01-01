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Dünyanın "Lezzet Başkentleri" Açıklandı!

Binlerce şehir arasından Türkiye'den bir şehir girdi

  1. Tasteatlas veritabanında bulunan 16.601 şehir arasından 395.205 (271.819 geçerli) kullanıcı oyuna göre dünyanın "lezzet başkentleri" açıklandı. O listeye Türkiye'den bir şehir girdi. İşte binlerce şehir arasından Türkiye'den listeye giren o şehir...

    Tasteatlas veritabanında bulunan 16.601 şehir arasından 395.205 (271.819 geçerli) kullanıcı oyuna göre dünyanın "lezzet başkentleri" açıklandı. O listeye Türkiye'den bir şehir girdi. İşte binlerce şehir arasından Türkiye'den listeye giren o şehir...

  2. Tasteatlas platformu; yemek turizmi için gidilmesi gereken yerleri listeye aldı. Birçok kullanıcının katıldığı listede dünya şehirleri sıralandı.

    Tasteatlas platformu; yemek turizmi için gidilmesi gereken yerleri listeye aldı. Birçok kullanıcının katıldığı listede dünya şehirleri sıralandı.

  3. Sıralamaya Türkiye'den ilk 10'a giren o şehir ise gururlandırdı. İşte Türkiye'den listeye giren o şehir;

    Sıralamaya Türkiye'den ilk 10'a giren o şehir ise gururlandırdı. İşte Türkiye'den listeye giren o şehir;

  4. 1- İTALYA / ROMA Bilinen lezzetleri; Pizza al taglio, Pasta carbonara, Cacio e pepe, Amatriciana, Panna cotta

    1- İTALYA / ROMA Bilinen lezzetleri; Pizza al taglio, Pasta carbonara, Cacio e pepe, Amatriciana, Panna cotta

  5. 2 - İTALYA/ BOLOGNA Bilinen lezzetleri; Tagliatelle al ragù alla Bolognese, Tortellini in brodo, Lasagne alla Bolognese, Cotoletta alla Bolognese, Tiramisù

    2 - İTALYA/ BOLOGNA Bilinen lezzetleri; Tagliatelle al ragù alla Bolognese, Tortellini in brodo, Lasagne alla Bolognese, Cotoletta alla Bolognese, Tiramisù

  6. 3 - İTALYA/NAPOLİ Bilinen lezzetleri; Pizza Margherita, Sfogliatella, Zeppole, Taralli, Pasta e patate

    3 - İTALYA/NAPOLİ Bilinen lezzetleri; Pizza Margherita, Sfogliatella, Zeppole, Taralli, Pasta e patate

  7. 4 - AVUSTURYA/VİYANA Bilinen lezzetleri; Wiener Schnitzel, Apfelstrudel, Topfenstrudel, Kaiserschmarrn, Krapfen

    4 - AVUSTURYA/VİYANA Bilinen lezzetleri; Wiener Schnitzel, Apfelstrudel, Topfenstrudel, Kaiserschmarrn, Krapfen

  8. 5 - JAPONYA/TOKYO Bilinen lezzetleri; Sashimi, Sushi, Yakitori, Yakiniku, Miso Çorbası

    5 - JAPONYA/TOKYO Bilinen lezzetleri; Sashimi, Sushi, Yakitori, Yakiniku, Miso Çorbası

  9. 6 - JAPONYA/OSAKA Bilinen lezzetleri; Shabu-shabu, Takoyaki, Kushiage, Okonomiyaki, Yakisoba

    6 - JAPONYA/OSAKA Bilinen lezzetleri; Shabu-shabu, Takoyaki, Kushiage, Okonomiyaki, Yakisoba

  10. 7 - ÇİN/HONG KONG Bilinen lezzetleri; Har gow, Wonton noodles, Crispy fried chicken

    7 - ÇİN/HONG KONG Bilinen lezzetleri; Har gow, Wonton noodles, Crispy fried chicken

  11. 8 - İTALYA/TORİNO Bilinen lezzetleri; Gianduiotto, Pizza al padellino, Grissini, Aperitivo, Bonèt

    8 - İTALYA/TORİNO Bilinen lezzetleri; Gianduiotto, Pizza al padellino, Grissini, Aperitivo, Bonèt

  12. 9 - TÜRKİYE/GAZİANTEP Bilinen lezzetleri; Gaziantep baklavası, Katmer, Yuvalama çorbası, Alinazik kebabı, Beyran çorbası

    9 - TÜRKİYE/GAZİANTEP Bilinen lezzetleri; Gaziantep baklavası, Katmer, Yuvalama çorbası, Alinazik kebabı, Beyran çorbası

  13. 10 - ENDENOZYA/BANDUNG Bilinen lezzetleri; Batagor, Mie kocok, Cireng, Siomay, Nasi kuning

    10 - ENDENOZYA/BANDUNG Bilinen lezzetleri; Batagor, Mie kocok, Cireng, Siomay, Nasi kuning