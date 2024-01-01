Tasteatlas veritabanında bulunan 16.601 şehir arasından 395.205 (271.819 geçerli) kullanıcı oyuna göre dünyanın "lezzet başkentleri" açıklandı. O listeye Türkiye'den bir şehir girdi. İşte binlerce şehir arasından Türkiye'den listeye giren o şehir...