Dünyanın "Lezzet Başkentleri" Açıklandı!
Binlerce şehir arasından Türkiye'den bir şehir girdi
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Tasteatlas veritabanında bulunan 16.601 şehir arasından 395.205 (271.819 geçerli) kullanıcı oyuna göre dünyanın "lezzet başkentleri" açıklandı. O listeye Türkiye'den bir şehir girdi. İşte binlerce şehir arasından Türkiye'den listeye giren o şehir...
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Tasteatlas platformu; yemek turizmi için gidilmesi gereken yerleri listeye aldı. Birçok kullanıcının katıldığı listede dünya şehirleri sıralandı.
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Sıralamaya Türkiye'den ilk 10'a giren o şehir ise gururlandırdı. İşte Türkiye'den listeye giren o şehir;
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1- İTALYA / ROMA Bilinen lezzetleri; Pizza al taglio, Pasta carbonara, Cacio e pepe, Amatriciana, Panna cotta
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2 - İTALYA/ BOLOGNA Bilinen lezzetleri; Tagliatelle al ragù alla Bolognese, Tortellini in brodo, Lasagne alla Bolognese, Cotoletta alla Bolognese, Tiramisù
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3 - İTALYA/NAPOLİ Bilinen lezzetleri; Pizza Margherita, Sfogliatella, Zeppole, Taralli, Pasta e patate
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4 - AVUSTURYA/VİYANA Bilinen lezzetleri; Wiener Schnitzel, Apfelstrudel, Topfenstrudel, Kaiserschmarrn, Krapfen
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5 - JAPONYA/TOKYO Bilinen lezzetleri; Sashimi, Sushi, Yakitori, Yakiniku, Miso Çorbası
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6 - JAPONYA/OSAKA Bilinen lezzetleri; Shabu-shabu, Takoyaki, Kushiage, Okonomiyaki, Yakisoba
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7 - ÇİN/HONG KONG Bilinen lezzetleri; Har gow, Wonton noodles, Crispy fried chicken
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8 - İTALYA/TORİNO Bilinen lezzetleri; Gianduiotto, Pizza al padellino, Grissini, Aperitivo, Bonèt
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9 - TÜRKİYE/GAZİANTEP Bilinen lezzetleri; Gaziantep baklavası, Katmer, Yuvalama çorbası, Alinazik kebabı, Beyran çorbası
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10 - ENDENOZYA/BANDUNG Bilinen lezzetleri; Batagor, Mie kocok, Cireng, Siomay, Nasi kuning