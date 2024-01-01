Murat Boz'un Servet Değerindeki Yatırımında Özel Detay
Diğer ünlüler gibi yatırımını gayrimenkulden yana kullanan Murat Boz, servet değerindeki yatırımı ile çok konuşuldu.
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Diğer ünlüler gibi yatırımını gayrimenkulden yana kullanan Murat Boz, servet değerindeki yatırımı ile çok konuşuldu. Satın aldığı villaya özel olarak yaptırdığı "Kemal Sunal" köşesi ise herkesin dikkatini çekti. İşte Murat Boz'un servet değerindeki yatırımına yaptırdığı Kemal Sunal detayı...
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Pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri olan Murat Boz, çıkardığı şarkılarla her döneme damgasını vurmaya devam ediyor.
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Aynı zamanda oyunculuğa soyunan ve farklı birçok projede yer alan Boz'un özel hayatı da sıklıkla merak ediliyor.
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Şimdilerle ise adını yatırımla duyduğumuz Murat Boz'un diğer ünlüler gibi gayrimenkule adım attığı ve kendisine Levent'te lüks bir villa satın aldığı konuşuluyor.
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SERVET DEĞERİNDE VİLLA SATIN ALDI
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Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre, villanın fiyatının 50 milyon lira olduğu iddia ediliyor.
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Murat Boz'un yeni villasına dair görüntüler ise henüz herhangi bir görüntü bulunmuyor.
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KEMAL SUNAL'A AİT BİR KÖŞE YAPTIRDI
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Havuzlu- bahçeli bir villa satın alan Murat Boz, villayı kendi zevkine göre yeniden dekore ettirdiği ileri sürülüyor.
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Ünlü popçu odasının bir köşesini hayranı olduğu usta oyuncu Kemal Sunal köşesi yaptırdı.
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Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, özel köşede usta sanatçı Kemal Sunal'ın fotoğrafları, filmlerinde kullandığı bazı aksesuarlar ve tüm filmlerinin arşivi yer aldı.