Murat Boz'un Servet Değerindeki Yatırımında Özel Detay

Diğer ünlüler gibi yatırımını gayrimenkulden yana kullanan Murat Boz, servet değerindeki yatırımı ile çok konuşuldu. Satın aldığı villaya özel olarak yaptırdığı "Kemal Sunal" köşesi ise herkesin dikkatini çekti. İşte Murat Boz'un servet değerindeki yatırımına yaptırdığı Kemal Sunal detayı...