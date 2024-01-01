Bodrum'da Şiddetli Fırtına: Balıkçılara ''Denize Açılmayın'' Uyarısı

Sağanağın Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, Bodrum açıklarında sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

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