Bodrum'da Şiddetli Fırtına: Balıkçılara ''Denize Açılmayın'' Uyarısı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fırtına etkili oldu. Dalga boyu yer yer 2 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara ''denize açılmayın'' uyarısı yaptı.
-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
-
Sağanağın Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, Bodrum açıklarında sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.
-
Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.
-
Dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara ''denize açılmayın'' uyarısı yaptı.
-
Öte yandan fırtına ve sağanağın yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.