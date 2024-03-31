YSK Seçmen Kağıtları Ne Zaman Verilecek?

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN VERİLECEK? 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için YSK'nin takvimi uyarınca süreç devam ediyor. Takvime göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.