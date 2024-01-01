Avcılar'da Yangın Paniği: Can Pazarı Yaşandı
İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı. Dumanların binayı sardığı yangında balkona çıkarak yardım isteyen 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
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Denizköşkler Mahallesi Midilli Sokak'taki 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bodrum katında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangında duman bütün binayı kapladı.
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Güçlükle nefes alan bina sakinleri balkonlara çıkarak yardım istedi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İtfaiyesi ekipleri bir yandan yangını söndürürken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı.
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19 KİŞİ KURTARILDI Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğu yabancı 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından tek tek kurtarıldı.
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Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerine teslim edilirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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