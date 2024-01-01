Hiroşima'da Atom Bombası Nedeniyle Eriyen Saat Açık Artırmada Satıldı!
6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine düzenlenen bombalama sırasında eriyen bir saat, yapılan açık artırmada yüklü bir miktara alıcı buldu.
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ABD'nin Boston kentindeki "RR Auction" müzayedesinde, bombalanan Hiroşima'nın kalıntılarından çıkarılan bir saat, 6 Ağustos 1945 tarihinde sabah 8:15'te patladığı o vahim ana tanıklık ediyordu.
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Bu trajik olayı belgeleyen erimiş saat geçtiğimiz gün bir müzayede de satışa çıkarıldı.
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Dudak uçuklatan fiyata satılan saatin satılması tepki çekse de tarihi ana tanıklık eden saat yeni alıcısını buldu.
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31 BİN DOLARDAN FAZLA FİYATA SATILDI
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Müzayede evine göre, patlama bölgesinden sağ kalan nadir bir parça olan erimiş saat, patlamanın etkisiyle kristal bulanıklığa sebep olmasına rağmen saatin ibreleri sabah 8:15'i göstermekte.
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Tarihe bir soluk veren ve Hiroşima'nın kalıntıları arasında çıkarılan saat 31 bin dolardan fazla bir fiyata satıldı.
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Kazanan teklif sahibi isminin gizli kalmasını tercih etti.