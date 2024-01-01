Ömer'de Tahir Cezaevine Mi Girecek?
İşte Ömer son bölümde yaşananlar
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Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV dizisi Ömer'in 45. bölümünde; Ömer'in İzzet'i polis baskınına uğratması, Gamze'nin Ömer'den ayrılması, Tahir için verilen yakalama kararı gibi konular ön plana çıktı.
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İMDATLARINA ÖMER YETİŞTİ Ömer son bölümde; Aliye'yi kaçıran Vicdan ve Şükran'ın imdadına Ömer yetişti. Aldığı darbe ardından bayılan Aliye'yi yerde gören Ömer büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ömer, kendisine gelen Aliye'nin; "Beni derhal geri götüreceksiniz!" sözüne karşı "Tek bir şartla götürürüz, kızları bize vereceksin." yanıtını verdi. "Bulmak üzeredirler beni, buraya gelmeleri an meselesi" tehditi işe yaramayan Aliye, Ömer'in teklifini kabul etti.
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"BEN YANARSAM SENİ DE YAKARIM" Gerçeklerle yüzleşen Tahir, amcasını rehin almaya çalıştı fakat başarılı olamayınca İzzet'in adamları tarafından kızların yanına kapatıldı. Aynı esnada Aliye ile birlikte Eda ve Nilüfer'in zorla tutulduğu yere gelen Ömer, ondan aldığı anahtarlarla içeri girdi. Ömer'in sayesinde Eda, Nilüfer ve Tahir kurtuldu. Polis baskınına uğrayan İzzet ise kaçmayı başardı, kaçmadan önce ise Tahir'e "Ben yanarsam seni de yakarım." dedi.
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TAHİR PİŞMAN Reşat her şeye rağmen Tahir'i bağrına bastı. Şükran'ınsa yaşanılanları kolay kolay unutmaya niyeti yoktu. Eda'nın ısrarıyla eve aldığı Tahir'e; "Bir baba kızına bunu nasıl yapar? Nasıl göz yumar böyle eziyet çekmesine?" sözleriyle hesap sordu. Gözyaşlarına boğulan Tahir ise "Artık ömrümü onlara adayacağım, onlar için yaşayacağım." diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.
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GAMZE AYRILIK KARARI ALDI Kızları kurtardıktan sonra eve dönen Ömer, kapıda bir valizle karşılaştı ve Gamze'ye bunun anlamını sordu. Ömer'in Eda ve Nilüfer'i kurtarmaya gittiğinden haberi olmayan Gamze, ayrılık kararı aldığını açıkladı. Gamze'nin; "Her geçen gün biraz daha azalıyoruz. Biz yapamadık Ömer olmadı, bence ayrılmak bizim için en iyisi..." sözleri ardından büyük bir üzüntü yaşayan Ömer ise kabullenici bir tavırla "Peki, haklısın yapamadık. Evlenmemiz de bir hataydı belki de. Dediğin gibi olsun." diyerek evi terk etti.
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SADIK'A BÜYÜK ŞOK Trafik kontrolünde yeni aldığı araba çalıntı çıkan Sadık, büyük bir şok yaşadı. Kendisine söz veren Sadık'ın çalıntı araba aldığını öğrenen Nuran fenalaştı. Nuran tepkisini; "Bitirdin bizi, yaktın ya. Bana yalan söyledin, söz verdin. Değdi mi şimdi? Araba da araba. Çocuğum senden daha olgun." sözleriyle gösterdi.
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NİSA'YI YIKAN DİYALOG Nisa ile kuaförde keyifli bir gün geçiren Gamze, Ceren'e uğramak istedi. Nisa ilk başta Özgür'ün onun yanında çalışması nedeniyle karşı çıksa da Gamze'nin ısrarcı tavrına karşı koyamadı. Mekanda Özgür ile karşılaşan Nisa beklenmedik bir şey yaşadı. Sohbet esnasında Ceren'in Özgür'e dönerek "Değil mi aşkım?" diye sorması Nisa'yı şaşırttı. Ceren, Gamze'nin;"Siz sadece iş arkadaşınız değil mi?" sorusuna "Evet ama çok tatlı değil mi? Gerçi sarhoşken biraz takıldık." yanıtını verdi.
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GAMZE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ Ömer-Gamze ayrılığından kendisinden sorumlu tutan Tahir, ikilinin konuşmasına tanık olunca "Sorun dün geceyse, çocukları İzzet'in elinden kurtarmaya çalışınca olaylar büyüdü. Ömer de gelip bizi kurtardı oradan." dedi. Öğrendiği gerçek ardından pişmanlık yaşayan Gamze, ayrılık nedeninin Şule olmadığını "Sana kaç defa söyledim. Ben yoruldum, tükendim. Birbirimizi suçlamamızdan yoruldum. Ben kendimi unuttum, benim kendimi hatırlamaya ihtiyacım var." sözleriyle dile getirdi.
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TAHİR İÇİN YAKALAMA KARARI Yaptıklarını telafi etmek isteyen Tahir, herkesin olduğu bir yemek düzenlemeye karar verdi. Yemek gecesine ise Fatma'nın evi sattığını açıklaması ve polislerin Tahir'i almaya gelmesi damga vurdu. Polisler, Tahir hakkında yakalama kararı olduğunu söylediler.
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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI Ömer 45. bölümde yaşananlara sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları: "Tahir sana kızgınım ama ağlattın bu bölüm harika bir bölümdü teşekkürler" "Ömer dizisi bu akşam efsane, final gibi bir bölüm yapmış. Ailenin ne kadar önemli olduğunu bizlere tekrardan göstermiş oldu." "Ömer kendisi için bir şey yapar mı? Ev tutacak bile olsa ablasına tutar o evi." "Oh şükür Tahir hapse girecek. İki özür bir türküyle kurtulsaydı üzülürdüm." "Cahildim dünyanın rengine kandım... Tahir yaktın yine bizi "