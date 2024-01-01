İşte Paraya Para Demeyen Ünlüler!
Türkiye'nin en zengin oyuncuları bakın kim çıktı!
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Son dönemde ünlülerin reklam ve dizilerden aldıkları ücretler gündem olurken Türkiye'nin en zengin oyuncuları merak konusu oldu. Lüks yaşantıları ve servetleriyle gündem olan oyunculardan en zengin olanları sizler için derledik. İşte servetine servet katmaya devam eden Türkiye'nin en zengin ünlüler listesi...
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Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan bir site bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı. Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 oyuncu belli oldu. Türkiye?nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş... Listedeki isimler dikkat çekti.
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5- SERENAY SARIKAYA Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya serveti tam 6 milyon dolar yani 186 milyon TL.
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4- HANDE ERÇEL Listenin dördüncü sırasında yer alan isim Hande Erçel. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel'in serveti ise 8 milyon dolar tam 249 milyon TL.
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3. CAN YAMAN Yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Türkiye'nin en zengin ünlüleri arasında 3 numaraya yerleşti. Yaman'ın serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.
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2- MERYEM ÜZERLİ Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle parlayan güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.
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1- KIVANÇ TATLITUĞ Son olarak Aile dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizi ve filmlerin yanı sıra birçok reklam filminde de rol alıyor. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon TL.