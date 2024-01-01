İşte Paraya Para Demeyen Ünlüler!

Son dönemde ünlülerin reklam ve dizilerden aldıkları ücretler gündem olurken Türkiye'nin en zengin oyuncuları merak konusu oldu. Lüks yaşantıları ve servetleriyle gündem olan oyunculardan en zengin olanları sizler için derledik. İşte servetine servet katmaya devam eden Türkiye'nin en zengin ünlüler listesi...