Zehra Güneş'in Serveti Ortaya Çıktı!
Dünyanın en çok kazanın 10 voleybolcusundan biri
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Dünyanın en çok kazanan 10 voleybolcusundan biri olan Zehra Güneş'in serveti ortaya çıktı. Ekonomi profesöründen de yatırımı doğru yapmak için ders alan Zehra Güneş'in serveti merak konusu oldu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Zehra Güneş, özel hayatı ve kariyeri ile gündemden düşmüyor.
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Popüler sporcu şimdilerde ise yatırım konularıyla gündemde yer alıyor.
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Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları listesinde ilk 10'a giren Zehra Güneş, serveti hakkında yatırım dersi aldığı söyleniyor.
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Servetinin de ortaya çıktığı Zehra Güneş, birçok kullanıcı tarafından takdir ediliyor.
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SERVETİNİ KATLIYOR
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Kariyerindeki başarısı kadar kazancını da doğru değerlendirmek için adımlar atan Güneş, servetiyle çok konuşuldu.
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Finansal stratejiler üzerine çalışan Zehra Güneş'in 4 milyon dolarlık serveti olduğu ileri sürülüyor.