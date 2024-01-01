Eğer İnsanların Nesli Tükenseydi, Dünya Nasıl Görünürdü?
İşte insanların nesli tükenirse Dünya'da olması muhtemel etkiler
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Eğer insanlar dünyadan kaybolsaydı ve bir yıl sonra Dünya'ya dönüp olup bitenleri görebilseydiniz, ilk fark edeceğiniz gördükleriniz değil, duymadıklarınız olurdu. Dünya o kadar sesiz olurdu ki insanların ne kadar gürültü çıkardığını o an fark ederdiniz. İnsanların olmadığı bir yılın ardından gökyüzü daha mavi, hava daha temiz olurdu. Rüzgâr ve yağmur Dünya'nın yüzeyini temizler; insanların yarattığı tüm duman ve toz yok olurdu.
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Bir yılın ardından eve girdiğinizde muhtemelen su bulamazdınız. Su sistemleri sürekli olarak pompalama gerektirir, halkın su kaynağını sağlayan çalışan makineleri yöneten kimse olmadığından, su da olmazdı. Ancak, herkes kaybolduğunda borulardaki su hala orada olacaktır ve ilk soğukta borulardaki su donarak boruları patlatacaktır.
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Elektrik santralleri çalışmayı durdururdu çünkü kimse onları izlemez ve yakıt tedarikini sürdürmezdi. Aslında, havada her zaman toz bulunur, ancak klima sistemlerimiz ve ısıtıcılarımız hava üflediği için bunu fark etmeyiz. Ayrıca evinizin odalarında dolaştıkça, tozu da hareket ettirirsiniz. Ancak tüm bunlar durduğunda, evinizin içindeki hava durgun olur ve toz her yere çökerdi.
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Bahçenizdeki çimler uzun ve sarkık olana kadar uzardı, yeni yabani otlar ortaya çıkar ve her yere yayılırdı. Bahçenizde daha önce hiç görmediğiniz bitkiler çoğalırdı. Her ağaç bir tohum bıraktığında, küçük bir fidan büyüyebilirdi. Kimse onu çekip çıkarmaz veya kesmezdi. Böceklerden kurtulmak için çeşitli yöntemler deneyen insanlar olmadığı için çok sayıda böcek ortaya çıkardı.
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Hayvanlar etrafta dolaşmaya başlardı. Önce küçük olanlar: fareler, köstebekler, rakunlar, kokarcalar, tilkiler daha sonra büyük hayvanlar şehirlerde dolaşmaya başlardı. Elektrik ışıkları olmadan, doğal dünyanın ritmi geri döner. Tek ışık Güneş'ten, Ay'dan ve yıldızlardan gelirdi.
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Sık sık yangınlar çıkardı. Bir ağaca ya da tarlaya düşen yıldırım çalıları tutuşturabilir ya da evlere ve binalara isabet edebilirdi. Onları söndürecek insanlar olmadan, bu yangınlar kendi kendilerine sönene kadar devam ederdi.
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Sadece bir yıl sonra, beton yollar, otoyollar, köprüler ve binalar hemen hemen aynı görünürdü. Fakat dünyanın hareketi durmadığı için geri döndüğünüzde yollar üzerinde çatlakar oluşur ve çatlaklardan çıkmış bitkiler görürdük. İnsanların dünyanın nehirleri ve akarsuları üzerine inşa ettiği barajlar ve setler sularla birlikte aşınırdı ve zamanla yok olurdu.
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Tohumlardan oluşan ve günlük hayatta yediğimiz sebzeler muhtemelen yok olacaktır. Çiftlik hayvanları ayılar, çakallar, kurtlar ve panterler için kolay bir av olup onlarında zamanla nesli tükenirdi. Kediler yabanileşir, ancak birçoğu daha büyük hayvanlar tarafından avlanmış olurdu. Köpeklerde muhtemelen hayatta kalamazdı.
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Sonuç olarak, insanların neslinin tükenmesi, dünya üzerinde geniş kapsamlı ve karmaşık etkilere yol açardı. Bu durum, doğal dünya üzerinde önemli değişikliklere neden olabilir ve bazı türlerin avantaj sağlamasıyla sonuçlanabilirken, diğer türlerin ise yok olmasına neden olabilirdi.