Eğer İnsanların Nesli Tükenseydi, Dünya Nasıl Görünürdü?

Bakan Yerlikaya: 2025'te bütün polislerimizde kamera olacak
Bakan Yerlikaya: 2025'te bütün polislerimizde kamera olacak
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Bakan Bolat açıkladı: Esnafa finansman destek kredisi verilecek
Bakan Bolat açıkladı: Esnafa finansman destek kredisi verilecek
Borsa düşüşünü üçüncü güne taşıdı
Borsa düşüşünü üçüncü güne taşıdı
Okul müdürünün yaşlı çifti darp etmesine dair açıklama
Okul müdürünün yaşlı çifti darp etmesine dair açıklama
Bakan Tekin duyurdu: Öğrenciler 40 saat sosyal projelerde yer alacak
Bakan Tekin duyurdu: Öğrenciler 40 saat sosyal projelerde yer alacak
TBMM'de yoklama gerginliği
TBMM'de yoklama gerginliği
Bakan Tunç: Bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır
Bakan Tunç: Bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır
Bakan Tekin'den müfredatta revizyon açıklaması
Bakan Tekin'den müfredatta revizyon açıklaması
DİB MBSTS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
DİB MBSTS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Erdoğan: Emekliye hak ettiğini vereceğiz
Erdoğan: Emekliye hak ettiğini vereceğiz
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor
Türkiye'nin 'Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor
YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta
YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta
'Mart'ta 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak'
'Mart'ta 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak'
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerinde
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
İletişim Başkanlığı Bakan Bolat'ın görevinden ayrılmak istediği iddiasını yalanladı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 881 gözaltı
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
Hazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
AYM, CİMER kararnamesini kısmen iptal etti
81 il, 100 il olacak mı?
81 il, 100 il olacak mı?
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
Kredi Kartı düzenlemesinde ne var?
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
11 firma et fiyatını ortak belirleyip, fiyatları artırıyor!
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonun tek haneye inmesini bekliyoruz
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
Zorunlu karşılıklara faiz TL mevduatları coşturdu
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
'Ya yolda şarj biterse' korkusu sona eriyor: Mobil şarj istasyonu yollarda
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek
CHP-DEM ittifakı büyüyor! Pazarlık son güne kadar devam edecek

Eğer İnsanların Nesli Tükenseydi, Dünya Nasıl Görünürdü?

İşte insanların nesli tükenirse Dünya'da olması muhtemel etkiler

  1. Eğer insanlar dünyadan kaybolsaydı ve bir yıl sonra Dünya'ya dönüp olup bitenleri görebilseydiniz, ilk fark edeceğiniz gördükleriniz değil, duymadıklarınız olurdu. Dünya o kadar sesiz olurdu ki insanların ne kadar gürültü çıkardığını o an fark ederdiniz. İnsanların olmadığı bir yılın ardından gökyüzü daha mavi, hava daha temiz olurdu. Rüzgâr ve yağmur Dünya'nın yüzeyini temizler; insanların yarattığı tüm duman ve toz yok olurdu.

    Eğer insanlar dünyadan kaybolsaydı ve bir yıl sonra Dünya'ya dönüp olup bitenleri görebilseydiniz, ilk fark edeceğiniz gördükleriniz değil, duymadıklarınız olurdu. Dünya o kadar sesiz olurdu ki insanların ne kadar gürültü çıkardığını o an fark ederdiniz. İnsanların olmadığı bir yılın ardından gökyüzü daha mavi, hava daha temiz olurdu. Rüzgâr ve yağmur Dünya'nın yüzeyini temizler; insanların yarattığı tüm duman ve toz yok olurdu.

  2. Bir yılın ardından eve girdiğinizde muhtemelen su bulamazdınız. Su sistemleri sürekli olarak pompalama gerektirir, halkın su kaynağını sağlayan çalışan makineleri yöneten kimse olmadığından, su da olmazdı. Ancak, herkes kaybolduğunda borulardaki su hala orada olacaktır ve ilk soğukta borulardaki su donarak boruları patlatacaktır.

    Bir yılın ardından eve girdiğinizde muhtemelen su bulamazdınız. Su sistemleri sürekli olarak pompalama gerektirir, halkın su kaynağını sağlayan çalışan makineleri yöneten kimse olmadığından, su da olmazdı. Ancak, herkes kaybolduğunda borulardaki su hala orada olacaktır ve ilk soğukta borulardaki su donarak boruları patlatacaktır.

  3. Elektrik santralleri çalışmayı durdururdu çünkü kimse onları izlemez ve yakıt tedarikini sürdürmezdi. Aslında, havada her zaman toz bulunur, ancak klima sistemlerimiz ve ısıtıcılarımız hava üflediği için bunu fark etmeyiz. Ayrıca evinizin odalarında dolaştıkça, tozu da hareket ettirirsiniz. Ancak tüm bunlar durduğunda, evinizin içindeki hava durgun olur ve toz her yere çökerdi.

    Elektrik santralleri çalışmayı durdururdu çünkü kimse onları izlemez ve yakıt tedarikini sürdürmezdi. Aslında, havada her zaman toz bulunur, ancak klima sistemlerimiz ve ısıtıcılarımız hava üflediği için bunu fark etmeyiz. Ayrıca evinizin odalarında dolaştıkça, tozu da hareket ettirirsiniz. Ancak tüm bunlar durduğunda, evinizin içindeki hava durgun olur ve toz her yere çökerdi.

  4. Bahçenizdeki çimler uzun ve sarkık olana kadar uzardı, yeni yabani otlar ortaya çıkar ve her yere yayılırdı. Bahçenizde daha önce hiç görmediğiniz bitkiler çoğalırdı. Her ağaç bir tohum bıraktığında, küçük bir fidan büyüyebilirdi. Kimse onu çekip çıkarmaz veya kesmezdi. Böceklerden kurtulmak için çeşitli yöntemler deneyen insanlar olmadığı için çok sayıda böcek ortaya çıkardı.

    Bahçenizdeki çimler uzun ve sarkık olana kadar uzardı, yeni yabani otlar ortaya çıkar ve her yere yayılırdı. Bahçenizde daha önce hiç görmediğiniz bitkiler çoğalırdı. Her ağaç bir tohum bıraktığında, küçük bir fidan büyüyebilirdi. Kimse onu çekip çıkarmaz veya kesmezdi. Böceklerden kurtulmak için çeşitli yöntemler deneyen insanlar olmadığı için çok sayıda böcek ortaya çıkardı.

  5. Hayvanlar etrafta dolaşmaya başlardı. Önce küçük olanlar: fareler, köstebekler, rakunlar, kokarcalar, tilkiler daha sonra büyük hayvanlar şehirlerde dolaşmaya başlardı. Elektrik ışıkları olmadan, doğal dünyanın ritmi geri döner. Tek ışık Güneş'ten, Ay'dan ve yıldızlardan gelirdi.

    Hayvanlar etrafta dolaşmaya başlardı. Önce küçük olanlar: fareler, köstebekler, rakunlar, kokarcalar, tilkiler daha sonra büyük hayvanlar şehirlerde dolaşmaya başlardı. Elektrik ışıkları olmadan, doğal dünyanın ritmi geri döner. Tek ışık Güneş'ten, Ay'dan ve yıldızlardan gelirdi.

  6. Sık sık yangınlar çıkardı. Bir ağaca ya da tarlaya düşen yıldırım çalıları tutuşturabilir ya da evlere ve binalara isabet edebilirdi. Onları söndürecek insanlar olmadan, bu yangınlar kendi kendilerine sönene kadar devam ederdi.

    Sık sık yangınlar çıkardı. Bir ağaca ya da tarlaya düşen yıldırım çalıları tutuşturabilir ya da evlere ve binalara isabet edebilirdi. Onları söndürecek insanlar olmadan, bu yangınlar kendi kendilerine sönene kadar devam ederdi.

  7. Sadece bir yıl sonra, beton yollar, otoyollar, köprüler ve binalar hemen hemen aynı görünürdü. Fakat dünyanın hareketi durmadığı için geri döndüğünüzde yollar üzerinde çatlakar oluşur ve çatlaklardan çıkmış bitkiler görürdük. İnsanların dünyanın nehirleri ve akarsuları üzerine inşa ettiği barajlar ve setler sularla birlikte aşınırdı ve zamanla yok olurdu.

    Sadece bir yıl sonra, beton yollar, otoyollar, köprüler ve binalar hemen hemen aynı görünürdü. Fakat dünyanın hareketi durmadığı için geri döndüğünüzde yollar üzerinde çatlakar oluşur ve çatlaklardan çıkmış bitkiler görürdük. İnsanların dünyanın nehirleri ve akarsuları üzerine inşa ettiği barajlar ve setler sularla birlikte aşınırdı ve zamanla yok olurdu.

  8. Tohumlardan oluşan ve günlük hayatta yediğimiz sebzeler muhtemelen yok olacaktır. Çiftlik hayvanları ayılar, çakallar, kurtlar ve panterler için kolay bir av olup onlarında zamanla nesli tükenirdi. Kediler yabanileşir, ancak birçoğu daha büyük hayvanlar tarafından avlanmış olurdu. Köpeklerde muhtemelen hayatta kalamazdı.

    Tohumlardan oluşan ve günlük hayatta yediğimiz sebzeler muhtemelen yok olacaktır. Çiftlik hayvanları ayılar, çakallar, kurtlar ve panterler için kolay bir av olup onlarında zamanla nesli tükenirdi. Kediler yabanileşir, ancak birçoğu daha büyük hayvanlar tarafından avlanmış olurdu. Köpeklerde muhtemelen hayatta kalamazdı.

  9. Sonuç olarak, insanların neslinin tükenmesi, dünya üzerinde geniş kapsamlı ve karmaşık etkilere yol açardı. Bu durum, doğal dünya üzerinde önemli değişikliklere neden olabilir ve bazı türlerin avantaj sağlamasıyla sonuçlanabilirken, diğer türlerin ise yok olmasına neden olabilirdi.

    Sonuç olarak, insanların neslinin tükenmesi, dünya üzerinde geniş kapsamlı ve karmaşık etkilere yol açardı. Bu durum, doğal dünya üzerinde önemli değişikliklere neden olabilir ve bazı türlerin avantaj sağlamasıyla sonuçlanabilirken, diğer türlerin ise yok olmasına neden olabilirdi.