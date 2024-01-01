Sesiniz Sizin Hakkınızda Ne Söylüyor?

VOLÜM (SES HACMİ) Ses yüksekliğiniz ister aktör Brian Blessed gibi güçlü, ister Elon Musk gibi sessiz bir mırıltı olsun kişiliğiniz hakkında da çok şey ortaya çıkarabilir. 2014 yılında yapılan bir araştırma, daha yüksek bir sese sahip olmayı, bir grup adına karar verebilmek gibi sosyal bir durumda gücü elinde tutmakla ilişkilendirmiştir. Bu, sesinizin seviyesini bilinçli olarak yükseltmenin size daha fazla kontrol sağlayabileceğini ve insanların sizi dinlemesini sağlayabileceğini göstermektedir. Amerikalı psikologların 1934 tarihli bir makalesine göre, daha dışadönük insanlar "daha yüksek, daha gürültülü ve kaygısız seslere" sahiptir. Sessiz seslere sahip olanlar, daha düşük bir ses seviyesi başkalarının dikkatini çekmediği temeline dayanarak, genellikle daha içe dönük olarak algılanır. Ancak, içe dönük kişiler yüksek sesli, dışa dönük kişiler ise sessiz olabileceğinden bu bağlantı net değildir.