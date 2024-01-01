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İptal Edilen Apple Car Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Apple, yaptığı açıklamada kendi sürücüsüz elektrikli otomobilini üretmekten vazgeçtiği söyledi. Apple'ın son 10 yılda milyarlarca dolar harcadığı Appel Car'ın iptali sosyal medyada alay konusu oldu.

  1. ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı bildirildi. Proje üzerinde çalışanları işten çıkarmaya hazırlandığını bildiren Apple, sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.

    ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı bildirildi. Proje üzerinde çalışanları işten çıkarmaya hazırlandığını bildiren Apple, sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.

  2. X'te (eski adıyla twitter) bir kullanıcı, rakip teknoloji firması Microsoft'a gönderme yaparak, "SON DAKİKA: Apple, Windows gerektirdiğin fark ettikten sonra araba üretme planlarını iptal etti" dedi.

    X'te (eski adıyla twitter) bir kullanıcı, rakip teknoloji firması Microsoft'a gönderme yaparak, "SON DAKİKA: Apple, Windows gerektirdiğin fark ettikten sonra araba üretme planlarını iptal etti" dedi.

  3. Bir başkası kullanıcı çocuk kitaplarındaki kurgusal solucan Lowly Worm tarafından kullanılan footğrafı paylaşarak "Apple sonunda araba projesini sonlandırdı." yazdı.

    Bir başkası kullanıcı çocuk kitaplarındaki kurgusal solucan Lowly Worm tarafından kullanılan footğrafı paylaşarak "Apple sonunda araba projesini sonlandırdı." yazdı.

  4. Bir başka kullanıcı, şarj cihazı takılı ters çevrilmiş bir araba fotoğrafıyla "Apple, Elektrikli Araç projesini 10 yıl sonra kapattı çünkü önerdiği şarj mekanizmasının çalışamaz olduğu ortaya çıktı." dedi.

    Bir başka kullanıcı, şarj cihazı takılı ters çevrilmiş bir araba fotoğrafıyla "Apple, Elektrikli Araç projesini 10 yıl sonra kapattı çünkü önerdiği şarj mekanizmasının çalışamaz olduğu ortaya çıktı." dedi.

  5. İptal edilen Apple Car sosyal medyada alay konusu oldu - 5 Rakip firma Tesla'nın sahibi Elon Musk da X'teki haberlere ifadelerle yanıt verdi. Apple, şirket içinde "Project Titan" olarak bilinen gizli projeye ne kadar harcadığını açıklamadı, ancak CNBC sadece geçen yıl bu projeye yaklaşık 30 milyar dolar aktardığını söyledi.

    İptal edilen Apple Car sosyal medyada alay konusu oldu - 5 Rakip firma Tesla'nın sahibi Elon Musk da X'teki haberlere ifadelerle yanıt verdi. Apple, şirket içinde "Project Titan" olarak bilinen gizli projeye ne kadar harcadığını açıklamadı, ancak CNBC sadece geçen yıl bu projeye yaklaşık 30 milyar dolar aktardığını söyledi.