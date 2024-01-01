Taksi Ücretini Ödemedi, Hem Şoföre Hem Polise Saldırdı
İstanbul Başakşehir'de bindiği taksinin şoförüne küfürler edip fiziksel şiddet uygulayan kadın yolcu, olay yerine gelen polis memuruna da saldırdı. Yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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İstanbul'da hem taksiciye hem de polislere saldıran kadın yolcu tutuklandı.
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Olay, geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. S.H. isimli kadın, Ortaköy?den Başakşehir?e gitmek için çağırdığı taksiye bindi. İddiaya göre alkollü olan ve yol boyunca taksiciyi rahatsız edip silecekleri çalıştıran S.H., Başakşehir?e gelince taksi ücretini ödemek istemedi.
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Bunun üzerine taksiciyle tartışan S.H., taksiciye saldırmaya başladı. İddialara göre taksimetreyi kırıp, camlara saldıran kadın taksiciye küfür etti. Taksici polisi arayarak şikayetçi oldu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. S.H., kendisine müdahale eden kadın polis memuruna da saldırdı.
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S.H., ekipler tarafından zor kullanılarak gözaltına alındı. Yaralanan 2 polis memuru ise darp raporu alarak kadından şikayetçi oldu.
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S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.