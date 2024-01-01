Vasiyetini Oğlu Yerine Getirdi!
Usta sanatçı Nuri Sesigüzel'in oğlu Mehmet Sesigüzel, babasının vasiyetini yerine getirdi ve Nuri Sesigüzel'in ait bazı eşyaları müzeye bağışladı.
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Nuri Sesigüzel'in oğlu Mehmet Sesigüzel, babasından yadigar kalan eşyaları müzeye bağışladı.
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Snob Magazin'de yer alan habere göre; babasının vasiyetini de yerine getiren Mehmet Sesigüzel, ünlü sanatçı Fatih Muhürdar'a müzede kullanması amacıyla babası Nuri Sesigüzel'e ait bazı eşyaları bağışladı.
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Sesigüzel, "'Babam yaşarken Fatih Mühürdar'i çok severdi, onun müze yapacağını biliyordu, bana yazarken bazı eşyaları Fatih'e ver müzeye koyacak demişti'" dedi.
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Nuri Sesigüzel'in sahne aldığı dönemden kalan ayakkabıları ve kostümleri ile birlikte bazı değerli eşyalarını teslim eden Mehmet Sesigüzel,
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"'Müzede yer alacağı için bu eşyaları bağışladık, zaten babam da ver demişti'" dedi.