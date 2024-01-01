Dünyanın En Zengin Ülkeleri Açıklandı!

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu. IMF verilerine göre, dünyanın en zengin 10 ülkesinde kişi başına düşen ortalama satın alma gücü 100 bin doları geçiyor. İşte çok merak edilen dünyanın en zengin ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan o ülkeler listesi...