Dünyanın En Zengin Ülkeleri Açıklandı!
İlk sırada yer alan ülke şaşırttı
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Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu. IMF verilerine göre, dünyanın en zengin 10 ülkesinde kişi başına düşen ortalama satın alma gücü 100 bin doları geçiyor. İşte çok merak edilen dünyanın en zengin ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan o ülkeler listesi...
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1- LÜKSEMBURG 143,304 dolar
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2- İRLANDA 137,638 dolar
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3- SİNGAPUR 133,108 dolar
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4- KATAR 114,210 dolar
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5- MAKAO 98,157 dolar
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6- İSVİÇRE 89,537 dolar
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7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 88,962 dolar
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8- SAN MARİNO 84,135 dolar
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9- NORVEÇ 82,655 dolar
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10- AMERİKA 80,412 dolar
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11- DANİMARKA 74,958 dolar
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12- HOLLANDA 73,317 dolar
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13- HONG KONG 72,861 dolar
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14- BRUNEİ Listenin geri kalanında yer alan ülkelerin sıralaması şu şekilde:
15 Tayvan 72,485 dolar 16 İzlanda 69,833 dolar 17 Avusturya 69,069 dolar 18 Suudi Arabistan 68,453 dolar 19 Andorra 68,232 dolar 20 İsveç 66,209 dolar 21 Almanya 66,038 dolar 22 Belçika 65,813 dolar 23 Avustralya 64,674 dolar 24 Malta 63,481 dolar 25 Guyana 61,099 dolar 26 Bahreyn 60,715 dolar 27 Finlandiya 59,869 dolar 28 Kanada 59,813 dolar
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29 Fransa 58,765 dolar 30 Birleşik Krallık (İngiltere) 56,836 dolar 31 Güney Kore 56,709 dolar 32 İsrail 54,771 dolar 33 İtalya 54,259 dolar 34 Kıbrıs 53,931 dolar 35 Yeni Zelanda 53,809 dolar 36 Japonya 52,120 dolar 37 Kuveyt 51,765 dolar 38 Slovenya 52,641 dolar 39 Aruba 51,352 dolar 40 İspanya 50,472 dolar 41 Litvanya 49,245 dolar 42 Çek Cumhuriyeti 49,025 dolar 43 Polonya 45,538 dolar 44 Estonya 45,236 dolar 45 Portekiz 45,227 dolar 46 Bahamalar 44,950 dolar 47 Macaristan 43,601 dolar 48 Hırvatistan 42,873 dolar 49 Panama 42,738 dolar 50 Slovak Cumhuriyeti 42,228 dolar 51 Türkiye 41,888 dolar 52 Seyşeller 41,829 dolar 53 Porto Riko 41,682 dolar 54 Romanya 41,029 dolar 55 Letonya 40,892 dolar 56 Yunanistan 39,478 dolar 57 Umman 39,336 dolar 58 Maldivler 37,094 dolar 59 Malezya 37,083 dolar 60 Rusya 35,310 dolar
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61 Bulgaristan 33,780 dolar 62 Kazakistan 32,712 dolar 63 Trinidad ve Tobago 30,719 dolar 64 Şili 29,935 dolar 65 Saint Kitts ve Nevis 29,893 dolar 66 Mauritius 29,349 dolar 67 Uruguay 29,984 dolar 68 Karadağ 28,002 dolar 69 Arjantin 26,506 dolar 70 Kosta Rika 26,809 dolar 71 Dominik Cumhuriyeti 25,523 dolar 72 Sırbistan 26,074 dolar 73 Antigua ve Barbuda 25,449 dolar 74 Meksika 24,976 dolar 75 Libya 24,382 dolar 76 Belarus 24,017 dolar 77 Çin 23,309 dolar 78 Tayland 22,491 dolar 79 Gürcistan 22,357 dolar 80 Kuzey Makedonya 21,391 dolar 81 Grenada 20,195 dolar 82 Brezilya 20,079 dolar
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83 İran 19,942 dolar 84 Türkmenistan 19,939 dolar 85 Ermenistan 19,745 dolar 86 Bosna Hersek 19,634 dolar 87 Arnavutluk 19,566 dolar 88 Kolombiya 19,482 dolar 89 Botsvana 19,394 dolar 90 Gabon 19,165 dolar 91 St. Lucia 18,973 dolar 92 Barbados 18,738 dolar 93 Azerbaycan 18,694 dolar 94 Ekvator Ginesi 18,363 dolar 95 Surinam 18,311 dolar 96 St. Vincent ve Grenadinler 17,840 dolar 97 Mısır 17,123 dolar 98 Moldova 16,916 dolar 99 Fiji 16,564 dolar 100 Güney Afrika 16,211 dolar