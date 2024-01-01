Bağcılar'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü

Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Ali Yalçın: Emek için, ekmek için irade koymaya devam edeceğiz
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Sonar Başkanı: İstanbul'da anketler 42'ye 42
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
Bakan Bolat'tan iş dünyasına: Size müjdeli haberler açıklayacağız
Genel Kurul'da 8. Yargı Paketi'nin görüşülmesine devam ediliyor
Genel Kurul'da 8. Yargı Paketi'nin görüşülmesine devam ediliyor
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
2 belediye başkan adayı kendileri için oy kullanamayacak
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Dolar 32 TL'ye gidiyor
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Bakan Tunç: Seçimden sonra '9. Yargı Paketi'ni gündeme getireceğiz
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım girişimi
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
İkinci dönem yapılacak 'ortak sınav'ların kılavuzu yayımlandı
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Kira beyannamesi için süreç başladı: İşte 10 soruda merak edilenler
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Otomobil yakıntında dizel ve LPG, benzini tahtından etti
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Yerel seçimlere bir ay kaldı
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Yapısal reformlar hayata geçirilmeye başlıyor
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Şubat enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı, bugün başladı! Son tarih 31 Mart
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
15 günde zam üstüne zam geldi, etin fiyatı 350 TL'den 480 TL'ye çıktı
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
Talimat verildi: Kredi kartı limitleri düşüyor!
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
F-16'da takvim netleşiyor
F-16'da takvim netleşiyor
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
Sağlıkta düzenlemeler içeren 7496 sayılı Kanun yayımlandı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
4924'lü sözleşmeli personel sayısı 9 bin artırıldı
Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı
Motorine indirim geldi, fiyatlar pompaya da yansıdı
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak
Genç Kart sahiplerine sanatsal etkinlikler ücretsiz veya indirimli olacak
Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı
Özgür Özel'den 'İttifak' itirafı: CHP ve DEM Parti belli yerlerde anlaştı
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır geriliyor
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 haftadır geriliyor
Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız
Bakan Yumaklı: Ramazan öncesi et fırsatçılarına göz açtırmayacağız

Bağcılar'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü

İstanbul Bağcılar'da 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlardan birisinin çarptığı yaya, hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan sürücüler, polis tarafından gözaltına alındı.

  1. Bağcılar?da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Fatih Mahallesi?nde Yanyol Caddesi üzerindeki kavşakta saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

    Bağcılar?da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Fatih Mahallesi?nde Yanyol Caddesi üzerindeki kavşakta saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

  2. Farklı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, o sırada yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Yaşlı kişi savrularak kaldırıma düştü.

    Farklı yönlerden gelen otomobil ile hafif ticari araç sürücüsü kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, o sırada yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Yaşlı kişi savrularak kaldırıma düştü.

  3. Otomobil ise park halindeki 2 araca çarparak kaldırımda durabildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı yaşamını yitirdi.

    Otomobil ise park halindeki 2 araca çarparak kaldırımda durabildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı yaşamını yitirdi.

  4. Polis ekipleri, kazaya karışan 2 sürücüyü de gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Polis ekipleri, kazaya karışan 2 sürücüyü de gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

  5. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen Enver Özçelik, ?Mavi renkli araç yukarıdan geliyordu. Beyaz araç da buradan hızlı bir şekilde geliyordu. Otomobil savrulunca yaya geçidinden geçen yaşlı amcaya vurdu. Amca havada bayağı savruldu, buraya düştü. Buradan da yuvarlandı. Amca büyük ihtimalle öldü.? diye konuştu.

    Kaza sırasında kaldırımda yürüyen Enver Özçelik, ?Mavi renkli araç yukarıdan geliyordu. Beyaz araç da buradan hızlı bir şekilde geliyordu. Otomobil savrulunca yaya geçidinden geçen yaşlı amcaya vurdu. Amca havada bayağı savruldu, buraya düştü. Buradan da yuvarlandı. Amca büyük ihtimalle öldü.? diye konuştu.