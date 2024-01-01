Bağcılar'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü

Otomobil ise park halindeki 2 araca çarparak kaldırımda durabildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı yaşamını yitirdi.