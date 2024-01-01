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"Çirkinler" Suç Örgütü Çökertildi!

Operasyonda Ece Ronay detayı

  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah düzenledikleri ?Mahzen-2? operasyonuyla ?Çirkinler? olarak bilinen suç örgütünü çökertti.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah düzenledikleri ?Mahzen-2? operasyonuyla ?Çirkinler? olarak bilinen suç örgütünü çökertti.

  2. Liderliğini yurt dışından Zuhat Altunç?un yaptığı şebeke üyesi 47 kişi gözaltına alındı. Operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.Şebekenin en önemli gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğu öğrenildi.

    Liderliğini yurt dışından Zuhat Altunç?un yaptığı şebeke üyesi 47 kişi gözaltına alındı. Operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.Şebekenin en önemli gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğu öğrenildi.

  3. Şebeke üyelerinin daha önce anlaşmazlık yaşadıkları Rüstem Topçi?yi 20 Şubat 2023?te, Şakir Zana ile Abdulmelik Ateş?i ise 7 Ağustos 2023?te öldürdükleri ortaya çıktı. Yine şebeke üyesi şüphelilerin polis kılığına girerek iş insanı Y.D.?yi gözaltına alma bahanesiyle kaçırdıkları bilgisine ulaşıldı.

    Şebeke üyelerinin daha önce anlaşmazlık yaşadıkları Rüstem Topçi?yi 20 Şubat 2023?te, Şakir Zana ile Abdulmelik Ateş?i ise 7 Ağustos 2023?te öldürdükleri ortaya çıktı. Yine şebeke üyesi şüphelilerin polis kılığına girerek iş insanı Y.D.?yi gözaltına alma bahanesiyle kaçırdıkları bilgisine ulaşıldı.

  4. Şebeke üyesi şüphelilerin en son 28 Şubat?ta Arnavutköy Ömerli Mahallesi?nde cadde ortasında anlaşmazlık yaşadıkları aynı şebeke mensup 2 kişiyle çatıştıklarını belirleyen polis, bu sefer operasyon için düğmeye bastı.

    Şebeke üyesi şüphelilerin en son 28 Şubat?ta Arnavutköy Ömerli Mahallesi?nde cadde ortasında anlaşmazlık yaşadıkları aynı şebeke mensup 2 kişiyle çatıştıklarını belirleyen polis, bu sefer operasyon için düğmeye bastı.

  5. Önceki cinayetlerle de bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay?ın eski eşi Mehmet Bilir?e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde bu sabah şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Önceki cinayetlerle de bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay?ın eski eşi Mehmet Bilir?e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde bu sabah şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

  6. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 22?sinin cezaevinde olduğu ve ifadeleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan şebeke üyelerinin polis kılığında iş insanı Y.D.?yi kaçırdığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde üzerinde polis yeleği olan şüphelilerin bir kafede oturan Y.D.?yi kelepçeleyerek gözaltına aldıkları ve dışarı çıkardıkları anlar yer aldı.

    Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 22?sinin cezaevinde olduğu ve ifadeleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan şebeke üyelerinin polis kılığında iş insanı Y.D.?yi kaçırdığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde üzerinde polis yeleği olan şüphelilerin bir kafede oturan Y.D.?yi kelepçeleyerek gözaltına aldıkları ve dışarı çıkardıkları anlar yer aldı.