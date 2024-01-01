"Çirkinler" Suç Örgütü Çökertildi!

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 22?sinin cezaevinde olduğu ve ifadeleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan şebeke üyelerinin polis kılığında iş insanı Y.D.?yi kaçırdığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde üzerinde polis yeleği olan şüphelilerin bir kafede oturan Y.D.?yi kelepçeleyerek gözaltına aldıkları ve dışarı çıkardıkları anlar yer aldı.