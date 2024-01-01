Ünlü Oyuncunun Değişimine İnanamayacaksınız!
90'lı yılların en popüler isimlerinden Kaan Girgin, Batık Aşklar Müzesi, Bir Sonbahar Hikayesi, Yasemin, Şampiyon, Dikkat Bebek Var, Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok yapımda yer aldı.
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Aslen Ankaralı olan oyuncu, bir dönem Ceyda Düvenci'yle olan evliliğiyle de gündemdeydi.
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Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk kariyeriyle de adından duyurdu.
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Siyesette de aktif yer alan ve bir dönem milletveili aday adayı olan Girgin, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.
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İşte Kaan Girgin'in yıllar içindeki değişimi...
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