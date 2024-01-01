Transparan Bilgisayardan Bileği Saran Telefonlara...

Dünyanın en büyük mobil fuarı olan Mobil Dünya Kongresi, cihaz üreticilerinin en son yeniliklerinden bazılarını sergiledikleri bir yerdir. Ve bu yıl İspanya'nın Barselona kentinde oldukça fazla sayıda ürün sergilendi. Yapay zeka ön plandaydı, ancak farklı ekran türleriyle ilgili çok sayıda deneme ve dünyanın en büyük teknoloji firmaları ise bazı cihazlarını ilk kez kullanıcılar ile buluşturdu. İşte MWC 2024'te öne çıkan teknolojik ürünler...