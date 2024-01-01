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Transparan Bilgisayardan Bileği Saran Telefonlara...

İşte MWC 2024'te öne çıkan teknolojik ürünler

  1. Dünyanın en büyük mobil fuarı olan Mobil Dünya Kongresi, cihaz üreticilerinin en son yeniliklerinden bazılarını sergiledikleri bir yerdir. Ve bu yıl İspanya'nın Barselona kentinde oldukça fazla sayıda ürün sergilendi. Yapay zeka ön plandaydı, ancak farklı ekran türleriyle ilgili çok sayıda deneme ve dünyanın en büyük teknoloji firmaları ise bazı cihazlarını ilk kez kullanıcılar ile buluşturdu. İşte MWC 2024'te öne çıkan teknolojik ürünler...

    Dünyanın en büyük mobil fuarı olan Mobil Dünya Kongresi, cihaz üreticilerinin en son yeniliklerinden bazılarını sergiledikleri bir yerdir. Ve bu yıl İspanya'nın Barselona kentinde oldukça fazla sayıda ürün sergilendi. Yapay zeka ön plandaydı, ancak farklı ekran türleriyle ilgili çok sayıda deneme ve dünyanın en büyük teknoloji firmaları ise bazı cihazlarını ilk kez kullanıcılar ile buluşturdu. İşte MWC 2024'te öne çıkan teknolojik ürünler...

  2. BİLEĞİ SARAN MOTOROLA TELEFON Motorola, bileğinizin etrafını sarmak da dahil olmak üzere bükülebilen konsept bir akıllı telefonunu tanıttı.

    BİLEĞİ SARAN MOTOROLA TELEFON Motorola, bileğinizin etrafını sarmak da dahil olmak üzere bükülebilen konsept bir akıllı telefonunu tanıttı.

  3. LENOVO'NUN TRANSPARAN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI Lenovo, tamamen transparan bir ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayarını kullanıcılar ile buluşturdu. Cihazın kıyafetinize uygun bir arka plan oluşturma özelliği bile olduğu kaydedildi. Herhangi bir nesne ekranın arkasına yerleştirildiğinde dizüstü bilgisayarın kamerası bunu tespit edebiliyor. Ardından yapay zeka nesne hakkındaki bilgileri ekranda görüntülemek için kullanıyor.

    LENOVO'NUN TRANSPARAN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI Lenovo, tamamen transparan bir ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayarını kullanıcılar ile buluşturdu. Cihazın kıyafetinize uygun bir arka plan oluşturma özelliği bile olduğu kaydedildi. Herhangi bir nesne ekranın arkasına yerleştirildiğinde dizüstü bilgisayarın kamerası bunu tespit edebiliyor. Ardından yapay zeka nesne hakkındaki bilgileri ekranda görüntülemek için kullanıyor.

  4. SAMSUNG GALAXY RING Samsung bu hafta Galaxy Ring'i tanıttı. Bu, Güney Koreli teknoloji devinin akıllı yüzükler alanındaki ilk girişimi. Cihazın kalp atış hızı ve uykunuzun yönleri gibi şeyleri takip edebilen sensörlerle donatıldığı kaydedildi. Samsung, bunun akıllı saati ve telefonuyla birlikte kullanıcılara bazı içgörülü sağlık okumaları sağlayabileceğini söyledi. Şirket 2024 yılının ikinci yarısında Galaxy Ring'i piyasaya sürmeyi planlıyor.

    SAMSUNG GALAXY RING Samsung bu hafta Galaxy Ring'i tanıttı. Bu, Güney Koreli teknoloji devinin akıllı yüzükler alanındaki ilk girişimi. Cihazın kalp atış hızı ve uykunuzun yönleri gibi şeyleri takip edebilen sensörlerle donatıldığı kaydedildi. Samsung, bunun akıllı saati ve telefonuyla birlikte kullanıcılara bazı içgörülü sağlık okumaları sağlayabileceğini söyledi. Şirket 2024 yılının ikinci yarısında Galaxy Ring'i piyasaya sürmeyi planlıyor.

  5. GENİŞLEYEN AKILLI TELEFON Çinli Transsion firmasına bağlı bir marka olan Tecno, ekranı genişleyebilen bir telefon tanıttı. Phantom Ultimate adı verilen bu cihaz üst kısmındaki düğmeye basılmasıyla birlikte yatay olarak genişliyor. Katlanabilir cihazların ardından genişleyebilen cihazlar da görücüye çıktı.

    GENİŞLEYEN AKILLI TELEFON Çinli Transsion firmasına bağlı bir marka olan Tecno, ekranı genişleyebilen bir telefon tanıttı. Phantom Ultimate adı verilen bu cihaz üst kısmındaki düğmeye basılmasıyla birlikte yatay olarak genişliyor. Katlanabilir cihazların ardından genişleyebilen cihazlar da görücüye çıktı.

  6. HUMANE AI PIN Humane adlı bir şirketin ürettiği AI Pin, giysilerinize takılan yapay zeka destekli küçük bir cihazdır. Giyilebilir olan bu cihaza sorular sorabilirsiniz ve o da size bir yanıt verecektir. Lazer projektör elinize bir menü ışınlıyor. Daha sonra gezinmek için el hareketlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekebilmesi için dahili bir kamerası da yer alıyor.

    HUMANE AI PIN Humane adlı bir şirketin ürettiği AI Pin, giysilerinize takılan yapay zeka destekli küçük bir cihazdır. Giyilebilir olan bu cihaza sorular sorabilirsiniz ve o da size bir yanıt verecektir. Lazer projektör elinize bir menü ışınlıyor. Daha sonra gezinmek için el hareketlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekebilmesi için dahili bir kamerası da yer alıyor.

  7. XIAOMI'DEN KAMERAYA DÖNÜŞEN TELEFON Xiaomi yıllarca akıllı telefonlarının kamera özelliklerinden bahsetti. Bu yıl şirket, amiral gemisi Xiaomi 14 akıllı telefonuyla birlikte profesyonel bir fotoğrafçılık kiti sattığını duyurarak bunu bir adım öteye taşıdı. Bu, akıllı telefona takılan ve onu DSLR fotoğraf makinesine benzer bir şeye dönüştüren bir kittir.

    XIAOMI'DEN KAMERAYA DÖNÜŞEN TELEFON Xiaomi yıllarca akıllı telefonlarının kamera özelliklerinden bahsetti. Bu yıl şirket, amiral gemisi Xiaomi 14 akıllı telefonuyla birlikte profesyonel bir fotoğrafçılık kiti sattığını duyurarak bunu bir adım öteye taşıdı. Bu, akıllı telefona takılan ve onu DSLR fotoğraf makinesine benzer bir şeye dönüştüren bir kittir.

  8. ROBOT KÖPEK Çinli Tecno firması bir robot köpek sergiledi. Tecno Dynamic 1 olarak adlandırılan bu ürün, şirkete göre Alman çoban köpeğinden esinlenen bir tasarıma sahip. Bir demoda, köpek bir ritme göre dans etti, etrafta zıpladı ve bir insanla el sıkıştı.

    ROBOT KÖPEK Çinli Tecno firması bir robot köpek sergiledi. Tecno Dynamic 1 olarak adlandırılan bu ürün, şirkete göre Alman çoban köpeğinden esinlenen bir tasarıma sahip. Bir demoda, köpek bir ritme göre dans etti, etrafta zıpladı ve bir insanla el sıkıştı.

  9. XİAOMİ SU7 Xiaomi ilk elektrikli aracı olan SU7'yi bu hafta Avrupa'da tanıttı. Araç henüz satışa sunulmadı ve Xiaomi'nin aracı Avrupa'da satıp satmayacağı belli değil. Ancak Çinli teknoloji şirketi ilerlemesini ve son derece rekabetçi elektrikli araç alanına girişini göstermeye hevesli. Otomobil, Xiaomi'nin MWC'deki sergisinin merkezinde yer aldı.

    XİAOMİ SU7 Xiaomi ilk elektrikli aracı olan SU7'yi bu hafta Avrupa'da tanıttı. Araç henüz satışa sunulmadı ve Xiaomi'nin aracı Avrupa'da satıp satmayacağı belli değil. Ancak Çinli teknoloji şirketi ilerlemesini ve son derece rekabetçi elektrikli araç alanına girişini göstermeye hevesli. Otomobil, Xiaomi'nin MWC'deki sergisinin merkezinde yer aldı.