Park Halindeki Araçta Ceset Bulundu
İstanbul Bahçelievlerde bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde başında vurulmuş halde bulundu.
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Bahçelievler Mahallesinde saat 10.00 sıralarında park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin kapılarını açamayınca itfaiye ekiplerinde yardım istendi.
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İtfaiye ekipleri otomobilin kapısını camını kırarak açabildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hareketsiz yatan kişinin başına bir kurşunun isabet etmesi ile öldüğünü belirledi.
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Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde Volkan Ayhan?a ait kimlik olduğunu tespit etti.
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Olay yeri inceleme ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının otomobilde ve Volkan Ayhan?ın cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Ayhan?ın kucağındaki silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Olay yerine gelen Volkan Ayhan?ın yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.