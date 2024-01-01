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Park Halindeki Araçta Ceset Bulundu

İstanbul Bahçelievlerde bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde başında vurulmuş halde bulundu.

  1. Bahçelievler Mahallesinde saat 10.00 sıralarında park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

    Bahçelievler Mahallesinde saat 10.00 sıralarında park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

  2. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin kapılarını açamayınca itfaiye ekiplerinde yardım istendi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin kapılarını açamayınca itfaiye ekiplerinde yardım istendi.

  3. İtfaiye ekipleri otomobilin kapısını camını kırarak açabildi.

    İtfaiye ekipleri otomobilin kapısını camını kırarak açabildi.

  4. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hareketsiz yatan kişinin başına bir kurşunun isabet etmesi ile öldüğünü belirledi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hareketsiz yatan kişinin başına bir kurşunun isabet etmesi ile öldüğünü belirledi.

  5. Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde Volkan Ayhan?a ait kimlik olduğunu tespit etti.

    Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde Volkan Ayhan?a ait kimlik olduğunu tespit etti.

  6. Olay yeri inceleme ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının otomobilde ve Volkan Ayhan?ın cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Ayhan?ın kucağındaki silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Olay yeri inceleme ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının otomobilde ve Volkan Ayhan?ın cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Ayhan?ın kucağındaki silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

  7. Olay yerine gelen Volkan Ayhan?ın yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

    Olay yerine gelen Volkan Ayhan?ın yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.