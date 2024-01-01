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Seyirci Jokeri Sonu Oldu!

İlgiyle takip edilen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan Azerbaycan sorusu hem yarışmacı Hakan Aydoğan'ı, hem de seyirciyi şaşırttı.

  1. İlgiyle takip edilen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan Azerbaycan sorusu hem yarışmacı Hakan Aydoğan'ı, hem de seyirciyi şaşırttı. Kararsız kalarak stüdyodaki izleyicilere danışan yarışmacı, seyirci jokerinin kurbanı oldu. İşte detaylar...

    İlgiyle takip edilen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan Azerbaycan sorusu hem yarışmacı Hakan Aydoğan'ı, hem de seyirciyi şaşırttı. Kararsız kalarak stüdyodaki izleyicilere danışan yarışmacı, seyirci jokerinin kurbanı oldu. İşte detaylar...

  2. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorularla ve renkli yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor.

    Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorularla ve renkli yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor.

  3. Yarışmanın son bölümüne, Hakan Aydoğan damga vurdu. Makine mühendisliği bölümünden mezun olan ancak beş yıldır pilotluk yapan Adoğan, 100 bin TL değerindeki soruya kadar geldi.

    Yarışmanın son bölümüne, Hakan Aydoğan damga vurdu. Makine mühendisliği bölümünden mezun olan ancak beş yıldır pilotluk yapan Adoğan, 100 bin TL değerindeki soruya kadar geldi.

  4. HERKESİ YANILTAN BAYRAK SORUSU Yarışmacının karşısına, "Azeraycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru nasıldır?" sorusu çıktı. Şıklar arasında, 'A- Kırmızı, mavi, yeşil', 'B- Mavi, yeşil, kırmızı', 'C- Yeşil, kırmızı, mavi', 'D- Mav, kırmızı yeşil' yer aldı.

    HERKESİ YANILTAN BAYRAK SORUSU Yarışmacının karşısına, "Azeraycan bayrağının eşit genişlikteki üç yatay parçasının yukarıdan aşağıya doğru nasıldır?" sorusu çıktı. Şıklar arasında, 'A- Kırmızı, mavi, yeşil', 'B- Mavi, yeşil, kırmızı', 'C- Yeşil, kırmızı, mavi', 'D- Mav, kırmızı yeşil' yer aldı.

  5. Cevap vermekte zorlanan Aydoğan, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 52'si, 'C- Yeşil, kırmızı, mavi' şıkkını seçti.

    Cevap vermekte zorlanan Aydoğan, seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Seyircilerin yüzde 52'si, 'C- Yeşil, kırmızı, mavi' şıkkını seçti.

  6. HÜSRANA UĞRADI!

    HÜSRANA UĞRADI!

  7. Seyirciye güvenerek 'C- Yeşil, kırmızı, mavi' cevabını veren yarışmacı, ne yazık ki hüsrana uğradı. Doğru cevap, 'D- Mav, kırmızı yeşil' çıktı.

    Seyirciye güvenerek 'C- Yeşil, kırmızı, mavi' cevabını veren yarışmacı, ne yazık ki hüsrana uğradı. Doğru cevap, 'D- Mav, kırmızı yeşil' çıktı.

  8. Seyirci kurbanı olan Hakan Aydoğan, "Benim de aklımda yeşil, mavi, kırmızı gibi kalmıştı. Seyirci de öyle söyleyince direkt ona yöneldim. Sağlık olsun. Sizinle tanışmak çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

    Seyirci kurbanı olan Hakan Aydoğan, "Benim de aklımda yeşil, mavi, kırmızı gibi kalmıştı. Seyirci de öyle söyleyince direkt ona yöneldim. Sağlık olsun. Sizinle tanışmak çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

  9. 50 BİN TL KAZANDI Yarışmacı, 50 bin TL kazanarak 'Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

    50 BİN TL KAZANDI Yarışmacı, 50 bin TL kazanarak 'Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.