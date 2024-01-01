Büyük Değişim! Bakan Bir Daha Bakıyor
2003?te başlayan ve Türkiye?nin en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelen Kurtlar Vadisi, hala hafızalardaki yerini koruyor.
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2003?te başlayan ve Türkiye?nin en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelen Kurtlar Vadisi, hala hafızalardaki yerini koruyor. Kurtlar Vadisi?nde Karahanlı?nın sağ kolu olan Kılıç karakterini canlandıran Atilla Olgaç?ın son halini görenler tanıyamıyor. Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç bakın şimdi ne halde
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Kurtlar Vadisi?nin sağ kolu Kılıç rolüyle tanınan Atilla Olgaç, son görünümüyle herkesi şaşırttı.
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78 yaşındaki usta oyuncu, yıllar içinde geçirdiği büyük değişimle tanınmaz hale gelmiş. Sosyal medyada da bu değişim sıkça konuşuluyor.
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Ankara Devlet Konservatuvarı?ndan mezun olan Olgaç, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı.
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Kurtlar Vadisi?nden sonra Hayat Bilgisi, Yağmurdan Sonra gibi dizilerde de izleyici karşısına çıktı.
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En son ?Gelsin Hayat Bildiği Gibi? dizisinde Servet karakterini canlandırdı.
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İşte Atilla Olgaç?ın yıllar içindeki değişimi...
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