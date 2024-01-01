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"Gamze'yi Görünce Resmen Yıkıldı"

Ömer'de büyük aşk bitiyor mu?

  1. Star TV'de yayınlanan, başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in 4 Mart akşamı yayınlanan bölümünde; Tahir'in tutuklanması ve Ömer'in Gamze'ye "Bu sana son gelişim" demesi dikkat çekti.

    Star TV'de yayınlanan, başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in 4 Mart akşamı yayınlanan bölümünde; Tahir'in tutuklanması ve Ömer'in Gamze'ye "Bu sana son gelişim" demesi dikkat çekti.

  2. Ömer son bölümde; polislerin Tahir'i götürmesi herkesi endişelendirirken; Fatma Hanım da evi sattığını açıkladı. Ademoğlu Ailesi Tahir için karakola giderken; Gamze ve Nuran da annelerine "Biz bu insanların yüzüne nasıl bakacağız şimdi?" diye tepki gösterdi.

    Ömer son bölümde; polislerin Tahir'i götürmesi herkesi endişelendirirken; Fatma Hanım da evi sattığını açıkladı. Ademoğlu Ailesi Tahir için karakola giderken; Gamze ve Nuran da annelerine "Biz bu insanların yüzüne nasıl bakacağız şimdi?" diye tepki gösterdi.

  3. GAMZE'DEN ADEMOĞLU AİLESİ'NE YARDIM Ardından karakola giden Gamze, Tahir'e avukat bulmak için yardım teklif etti. Ömer buna sinirlense de Gamze, Ceren'den bir telefon numarası buldu. Reşat Hoca, herkesi eve yollarken; Gamze de "Yarın avukata birlikte gider miyiz Ömer?" dedi. Ömer de başka bir avukatla randevusu olduğunu söylese de Gamze "Düşün, karar ver" deyip gitti.

    GAMZE'DEN ADEMOĞLU AİLESİ'NE YARDIM Ardından karakola giden Gamze, Tahir'e avukat bulmak için yardım teklif etti. Ömer buna sinirlense de Gamze, Ceren'den bir telefon numarası buldu. Reşat Hoca, herkesi eve yollarken; Gamze de "Yarın avukata birlikte gider miyiz Ömer?" dedi. Ömer de başka bir avukatla randevusu olduğunu söylese de Gamze "Düşün, karar ver" deyip gitti.

  4. REŞAT, TAHİR'LE GÖRÜŞTÜ Bir polis memuruyla görüşen ve Tahir hakkındaki suçlamaları öğrenen Reşat, fenalaşıp "Bana oğlumu gösterebilir misin?" diye sordu. Oğlunun yanına giden Reşat, ona inandığını söylerken; Tahir de gözyaşlarıyla "Ben nasıl inandım baba?" diye isyan etti.

    REŞAT, TAHİR'LE GÖRÜŞTÜ Bir polis memuruyla görüşen ve Tahir hakkındaki suçlamaları öğrenen Reşat, fenalaşıp "Bana oğlumu gösterebilir misin?" diye sordu. Oğlunun yanına giden Reşat, ona inandığını söylerken; Tahir de gözyaşlarıyla "Ben nasıl inandım baba?" diye isyan etti.

  5. NİSA EVDEN ÇIKACAK MI? O sırada eve dönüp Fatma ile konuşan Gamze ve Nuran, satışa itiraz edebileceklerini söyledi. Fatma bunun mümkün olmadığını söylerken; Gamze de "Bildiğim tek şey Nisalar o evden gitmeyecek, cesedimi çiğnemeniz gerek" dedi.

    NİSA EVDEN ÇIKACAK MI? O sırada eve dönüp Fatma ile konuşan Gamze ve Nuran, satışa itiraz edebileceklerini söyledi. Fatma bunun mümkün olmadığını söylerken; Gamze de "Bildiğim tek şey Nisalar o evden gitmeyecek, cesedimi çiğnemeniz gerek" dedi.

  6. "TAHİR'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM" Karakolda Ömer ile konuşan Reşat Ademoğlu, oğluna Gamze ile aile olduğunu ve birbirlerine destek olmaları gerektiğini söyledi. Nisa ve çocukları da yanına alacağını ifade etti. Eve gitmek istemeyen Reşat, Ömer'in ısrarlarına "Oğlumu yalnız bıraktım o yüzden bu hale geldi. Ama şimdi söz verdim yanında olacağım. Sözümü tutacağım" dedi.

    "TAHİR'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM" Karakolda Ömer ile konuşan Reşat Ademoğlu, oğluna Gamze ile aile olduğunu ve birbirlerine destek olmaları gerektiğini söyledi. Nisa ve çocukları da yanına alacağını ifade etti. Eve gitmek istemeyen Reşat, Ömer'in ısrarlarına "Oğlumu yalnız bıraktım o yüzden bu hale geldi. Ama şimdi söz verdim yanında olacağım. Sözümü tutacağım" dedi.

  7. ŞÜKRAN'DAN TAHİR'E DESTEK Ertesi sabah Tahir, mahkemeye sevk edilirken; Şükran da yaptığı yemekleri ve hazırladığı kıyafetleri getirdi.

    ŞÜKRAN'DAN TAHİR'E DESTEK Ertesi sabah Tahir, mahkemeye sevk edilirken; Şükran da yaptığı yemekleri ve hazırladığı kıyafetleri getirdi.

  8. GAMZE VE ÖMER'İN TANIŞMA YIL DÖNÜMÜ Tahir, mahkemeye giderken, kurtulamazsa çocuklara sahip çıkmalarını söylerken; Gamze de Ömer'le buluşmak üzere çıkarken yıl dönümleri olduğunu farketti. Gamze ile Ömer'i doğru dürüst dinlemeyen avukat Nehir ise Tahir'in masum olduğuna inanmadı ve davayı kabul edemeyeceğini ifade etti.

    GAMZE VE ÖMER'İN TANIŞMA YIL DÖNÜMÜ Tahir, mahkemeye giderken, kurtulamazsa çocuklara sahip çıkmalarını söylerken; Gamze de Ömer'le buluşmak üzere çıkarken yıl dönümleri olduğunu farketti. Gamze ile Ömer'i doğru dürüst dinlemeyen avukat Nehir ise Tahir'in masum olduğuna inanmadı ve davayı kabul edemeyeceğini ifade etti.

  9. ÖMER'DEN GAMZE'YE: TANIŞTIĞIMA MEMNUN OLDUM Avukata sinirlenip çıkan ve yolda tartışan Ömer ile Gamze'den Ömer'in gitme isteğine kızan Gamze, "Bari eski günlerin hatrına bir güzel söz söylemez misin?" dedi. Bunun üzerine "Yeni işin hayırlı olsun" diyen Ömer, Gamze'nin imaj değiştirmesiyle ilgili de "Tanıştığıma memnun oldum" dedi. Ömer'in yıl dönümlerini hatırlamamasına bozulan Gamze ise yoluna gitti.

    ÖMER'DEN GAMZE'YE: TANIŞTIĞIMA MEMNUN OLDUM Avukata sinirlenip çıkan ve yolda tartışan Ömer ile Gamze'den Ömer'in gitme isteğine kızan Gamze, "Bari eski günlerin hatrına bir güzel söz söylemez misin?" dedi. Bunun üzerine "Yeni işin hayırlı olsun" diyen Ömer, Gamze'nin imaj değiştirmesiyle ilgili de "Tanıştığıma memnun oldum" dedi. Ömer'in yıl dönümlerini hatırlamamasına bozulan Gamze ise yoluna gitti.

  10. REŞAT İLE ÖMER, HASAN'IN PEŞİNDE Babasına avukatın davayı kabul etmediğini anlatan Ömer ise önce onunla dergaha gitti ardından da ikili birlikte Hasan'ı buldu. Hasan ile konuşan Ömer ve Reşat, Tahir için tanıklık yaparsa cezasının azalacağını "Hiç mi Allah korkun yok?" sözleriyle anlattı. Kardeşini yalnız bırakamayacağını ifade eden Hasan, "Tek bir şartla kabul ederim. Kardeşimin ailesi siz olacaksınız. Hapse girdiğimi bilmeyecek. Eğer kendini yalnız hissederse 'Bana zorla yalan söylettiler' derim" dedi.

    REŞAT İLE ÖMER, HASAN'IN PEŞİNDE Babasına avukatın davayı kabul etmediğini anlatan Ömer ise önce onunla dergaha gitti ardından da ikili birlikte Hasan'ı buldu. Hasan ile konuşan Ömer ve Reşat, Tahir için tanıklık yaparsa cezasının azalacağını "Hiç mi Allah korkun yok?" sözleriyle anlattı. Kardeşini yalnız bırakamayacağını ifade eden Hasan, "Tek bir şartla kabul ederim. Kardeşimin ailesi siz olacaksınız. Hapse girdiğimi bilmeyecek. Eğer kendini yalnız hissederse 'Bana zorla yalan söylettiler' derim" dedi.

  11. TAHİR TUTUKLANDI Tahir, tutuklanırken; Nehir de Şükran'ın sözleri sonrası lokantaya gidip davayı kabul ettiğini söyledi. Hasan'ın tanık olabileceğinden bahseden Ömer, ağabeyinin her şey yolunda giderse ilk duruşmada çıkabileceğini öğrendi. O sırada Nisa da Gamze'nin yıl dönümlerini unutmasına üzüldüğünü Ömer'e söyledi. Ömer de Gamze'nin unuttuğunu sanıp mutlu oldu. Ardından Gamze kendisini arayınca heyecanlanan Ömer, Tahir için aradığını duyunca bir şey söylemedi.

    TAHİR TUTUKLANDI Tahir, tutuklanırken; Nehir de Şükran'ın sözleri sonrası lokantaya gidip davayı kabul ettiğini söyledi. Hasan'ın tanık olabileceğinden bahseden Ömer, ağabeyinin her şey yolunda giderse ilk duruşmada çıkabileceğini öğrendi. O sırada Nisa da Gamze'nin yıl dönümlerini unutmasına üzüldüğünü Ömer'e söyledi. Ömer de Gamze'nin unuttuğunu sanıp mutlu oldu. Ardından Gamze kendisini arayınca heyecanlanan Ömer, Tahir için aradığını duyunca bir şey söylemedi.

  12. GAMZE'DEN VAZGEÇ GÖNÜL PERFORMANSI Ceren'in yeni restoranında çalışmaya başlayan Gamze, onun ısrarıyla "Vazgeç Gönül" şarkısını söylerken; Ömer geldi. Gamze'nin gözlerine bakarak şarkıyı söylemesiyle Ömer gözyaşlarını tutamadı. O sırada Ceren ve orkestra üyeleri de onu her akşam şarkı söylemesi için yüreklendirdi.

    GAMZE'DEN VAZGEÇ GÖNÜL PERFORMANSI Ceren'in yeni restoranında çalışmaya başlayan Gamze, onun ısrarıyla "Vazgeç Gönül" şarkısını söylerken; Ömer geldi. Gamze'nin gözlerine bakarak şarkıyı söylemesiyle Ömer gözyaşlarını tutamadı. O sırada Ceren ve orkestra üyeleri de onu her akşam şarkı söylemesi için yüreklendirdi.

  13. "BU SANA SON GELİŞİM" Gamze'nin bu teklifi kabul etmesiyle Ömer de elindeki çiçeği bırakıp gitti. Gamze ise Ömer'in "Unutmadım" notunu okuyup peşinden koştu. "Unutmamışsın, böyle hiçbir şey demeden çekip gidecek misin?" diyen Gamze'ye yaklaşan Ömer, "Bu sana son gelişim, hoşçakal" dedi.

    "BU SANA SON GELİŞİM" Gamze'nin bu teklifi kabul etmesiyle Ömer de elindeki çiçeği bırakıp gitti. Gamze ise Ömer'in "Unutmadım" notunu okuyup peşinden koştu. "Unutmamışsın, böyle hiçbir şey demeden çekip gidecek misin?" diyen Gamze'ye yaklaşan Ömer, "Bu sana son gelişim, hoşçakal" dedi.

  14. Ömer'in son sahnesi ve Gamze-Ömer ilişkisinin geldiği noktaya sosyal medyadan yorum yağdı. "Ömer neden öyle dedin ki?" "Gökçe Bahadır döktürmüş yine" "Birbirlerini güzel hatırlamaları bile aşklarının kanıtı" "Gamze yine yok saydın Ömer'i" "Koşarak eşinin yanına gitseydin keşke Gamze" "Ah Gamze hata üstüne hata" "Ömer, Gamze'yi görünce resmen yıkıldı" "Gamze bir kez daha Ömer'e kendini kötü hissettirdi"

    Ömer'in son sahnesi ve Gamze-Ömer ilişkisinin geldiği noktaya sosyal medyadan yorum yağdı. "Ömer neden öyle dedin ki?" "Gökçe Bahadır döktürmüş yine" "Birbirlerini güzel hatırlamaları bile aşklarının kanıtı" "Gamze yine yok saydın Ömer'i" "Koşarak eşinin yanına gitseydin keşke Gamze" "Ah Gamze hata üstüne hata" "Ömer, Gamze'yi görünce resmen yıkıldı" "Gamze bir kez daha Ömer'e kendini kötü hissettirdi"

  15. Yeni tanıtıma; Gamze'nin ayrılıktan etkilenmiyor gibi görünmesine öfkelenen Ömer'in "Bir sabah seni unutacağım" demesi damga vurdu.

    Yeni tanıtıma; Gamze'nin ayrılıktan etkilenmiyor gibi görünmesine öfkelenen Ömer'in "Bir sabah seni unutacağım" demesi damga vurdu.