"Gamze'yi Görünce Resmen Yıkıldı"

REŞAT İLE ÖMER, HASAN'IN PEŞİNDE Babasına avukatın davayı kabul etmediğini anlatan Ömer ise önce onunla dergaha gitti ardından da ikili birlikte Hasan'ı buldu. Hasan ile konuşan Ömer ve Reşat, Tahir için tanıklık yaparsa cezasının azalacağını "Hiç mi Allah korkun yok?" sözleriyle anlattı. Kardeşini yalnız bırakamayacağını ifade eden Hasan, "Tek bir şartla kabul ederim. Kardeşimin ailesi siz olacaksınız. Hapse girdiğimi bilmeyecek. Eğer kendini yalnız hissederse 'Bana zorla yalan söylettiler' derim" dedi.