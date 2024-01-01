Dünya'nın Ötesinde Yaşam Var Mı?
İşte yaşama ev sahipliği yapabilecek uydular
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DÜNYA'NIN ÖTESİNDE YAŞAM VAR MI? Dünya'nın ötesinde yaşam olup olmadığı bilimde cevaplanmamış en büyük sorulardan biri. Cevabın evrenin uzak bir köşesinde olduğunu düşünebilirsiniz ama şaşırtıcı bir şekilde, gezegenimizde düşündüğümüzden çok daha yakın olabilir.
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SATÜRN'ÜN UYDUSU "ENCELADUS" Uzmanlara göre, yaşam barındırması muhtemel gezegenlerin başında gizli bir sıvı okyanusu olan Satürn'ün uydusu "Enceladus" yer alıyor.
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GÜNEŞ SİSTEMİNİN EN BÜYÜK UYDUSU Jüpiter'in uydusu Europa'nın yüzeyinde karbondioksit bulunurken daha büyük olan uydusu Callisto'nun zemininin altında yaşam için uygun "tuzlu okyanus" bulunuyor olabilir. Güneş sisteminin en büyük uydusu olan Jüpiter'in Ganymede'sinin de yaşamın gelişimi için anahtar olan su ve kaya etkileşimine sahip olduğu düşünülüyor
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SATÜRN'ÜN 146, JÜPİTER'İN 95 UYDUSU VAR Neptün'ün uydusu Triton'un jeolojik açıdan aktif olduğu ve tıpkı Dünya gibi çoğunlukla nitrojenden oluşan bir atmosfere sahip olduğu biliniyor. Bilim insanları yakın zamanda biri Uranüs'ün çevresinde, ikisi Neptün'ün çevresinde olmak üzere üç uydu daha bulduklarını açıkladılar. Şaşırtıcı bir şekilde, NASA'ya göre güneş sistemimizde muhtemelen keşfedilmeyi bekleyen "binlerce" uydu daha var.
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Üç yeni keşfi, Neptün'ün bilinen toplam uydu sayısını 16'ya çıkarırken, Uranüs'ün şu anda 28 uydusu var. Ancak bu sayı güneş sisteminin en büyük iki gezegeniyle karşılaştırıldığında hala oldukça az. Jüpiter'in 95, Satürn'ün ise 146 uydusu var ve bu sayı düzenli olarak artıyor.
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MİLYARLARCA DIŞ GEZEGEN VAR Güneş sistemimizin dışındaki, "dış gezegenler" olarak bilinen gezegenleri ve uydularını hesaba kattığınızda, Dünya dışında yaşamın var olma olasılığı daha da artıyor. NASA, milyarlarca dış gezegen olduğunu ve bunların yaşamın gelişmesi için kesinlikle Dünya'ya benzer koşullara sahip olduğunu düşünüyor.