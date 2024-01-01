Dünya'nın Ötesinde Yaşam Var Mı?

SATÜRN'ÜN 146, JÜPİTER'İN 95 UYDUSU VAR Neptün'ün uydusu Triton'un jeolojik açıdan aktif olduğu ve tıpkı Dünya gibi çoğunlukla nitrojenden oluşan bir atmosfere sahip olduğu biliniyor. Bilim insanları yakın zamanda biri Uranüs'ün çevresinde, ikisi Neptün'ün çevresinde olmak üzere üç uydu daha bulduklarını açıkladılar. Şaşırtıcı bir şekilde, NASA'ya göre güneş sistemimizde muhtemelen keşfedilmeyi bekleyen "binlerce" uydu daha var.