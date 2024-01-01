2024'Ün İlk Ay Tutulması Ne Zaman?
Ay tutulması takvimi
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Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek. 2024'ün ilk Ay tutulması ise Mart ayı içinde olacak. İşte, Ay tutulmasının olacağı tarih...
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AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.
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AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ? Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.
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YILIN İKİNCİ AY TUTULMASI İkinci Ay tutulması da 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek. Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.